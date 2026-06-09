Nueva York vive un verano récord de espectáculos con “See It Live Summer”

El verano sigue tomando los escenarios de Nueva York. Desde el pasado 1 de junio, los principales recintos de Madison Square Garden Entertainment comenzaron a desplegar una programación que supera los 100 eventos y que se extenderá hasta el 31 de agosto bajo el sello de “See It Live Summer”.

La propuesta abarca al Madison Square Garden, el Radio City Music Hall, el Beacon Theatre y el Infosys Theater, espacios que durante los próximos meses recibirán conciertos, espectáculos teatrales, eventos deportivos y actividades diseñadas para acercar aún más al público a la experiencia del entretenimiento en vivo.

““See It Live Summer” es nuestra invitación a los fans: no hay mejor lugar donde estar este verano que los recintos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York”, afirmó Josephine Vaccarello, vicepresidenta ejecutiva de Live para Madison Square Garden Entertainment.

“Desde el Madison Square Garden, hasta el Radio City Music Hall y el Beacon Theatre, tenemos un espectáculo para todos. Este verano será una sucesión de noches increíbles de entretenimiento en vivo en los recintos más emblemáticos del mundo”, añadió.

Conciertos, teatro y grandes nombres en cartelera

Uno de los datos más llamativos de la temporada es que el Madison Square Garden alberga 57 eventos durante el verano, la cifra más alta registrada para esta época del año en el recinto.

Entre los artistas que debutarán como cabezas de cartel en el legendario escenario aparecen Alex Warren, Madison Beer, Olivia Dean y RÜFÜS DU SOL. A ellos se suman figuras ya vinculadas a la historia del recinto como Bon Jovi, Phish y RUSH, que ofrecerán presentaciones de varias noches.

La programación también reserva uno de los momentos más esperados para agosto, cuando Harry Styles inicie una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden.

Por su parte, el Radio City Music Hall recibirá la producción “Les Misérables: The Arena Concert Spectacular” entre el 23 de julio y el 9 de agosto. El recinto también contará con actuaciones de Khalid, Squeeze y Joe Hisaishi, quien dirigirá durante siete noches música asociada a las películas de Studio Ghibli.

El Beacon Theatre completará la oferta con nombres tan diversos como John Oliver, Seth Meyers, Tori Amos, El Gran Combo y “The Wiggles”.

Mucho más que espectáculos

La iniciativa no se limita a la programación artística. Durante todo el verano, los asistentes encontrarán propuestas gastronómicas exclusivas, cócteles temáticos y versiones sin alcohol creadas especialmente para la temporada.

En el Madison Square Garden también funciona el “See It Live Summer Snack Shack”, un puesto inspirado en los tradicionales paseos marítimos estadounidenses. Su menú incluye desde Oreos fritas y pastel de embudo, hasta rollos de langosta y camarones, además de originales variedades de hot dogs y postres de helados de temporada.

La experiencia se complementa con espacios fotográficos para los aficionados y recorridos guiados por el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall, que permiten descubrir rincones históricos y anécdotas de dos de los escenarios más reconocidos del mundo.

Además, MSG Entertainment mantiene promociones especiales y sorteos para los seguidores durante la temporada, acercando una iniciativa que busca convertir cada visita en algo más que una simple noche de espectáculo.

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