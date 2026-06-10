Mundial 2026: qué clima encontrarás en cada sede y los cuidados de salud que recomiendan los expertos

El Mundial 2026 será histórico no solo por reunir a 48 selecciones y disputarse en 3 países, sino también por los desafíos que representará para los millones de aficionados que viajarán a seguir a sus equipos.

México, Estados Unidos y Canadá ofrecerán escenarios climáticos muy distintos, desde temperaturas superiores a los 95°F (35°C) hasta jornadas frescas con muchas horas de luz, por lo que planificar el viaje será tan importante como conseguir las entradas.

La diversidad geográfica de las sedes obligará a los visitantes a prepararse para cambios de temperatura, diferencias horarias y condiciones ambientales que podrían afectar su salud si no toman las precauciones necesarias. Los especialistas recomiendan considerar estos factores con la misma atención que el alojamiento o los traslados.

De Monterrey a Vancouver: 2 extremos climáticos

México albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La capital mexicana ofrecerá un clima relativamente agradable durante junio y julio, con temperaturas que suelen oscilar entre los 72° y 77°F (22 y 25°C). Sin embargo, coincide con la temporada de lluvias, por lo que los paraguas o impermeables serán aliados indispensables.

Guadalajara presentará un ambiente más cálido, con máximas cercanas a los 95°F (35°C), alta humedad y una importante exposición solar. Las lluvias también pueden aparecer de forma repentina, una característica habitual de la temporada.

Monterrey será probablemente una de las sedes más exigentes para los aficionados. Las temperaturas suelen superar los 95°F (35°C) y la combinación de calor y humedad incrementa el riesgo de deshidratación y agotamiento.

En Canadá, el panorama cambia considerablemente. Vancouver recibe el inicio del verano con temperaturas moderadas, generalmente entre 57° y 68°F (12° y 20°C). Además, los días son notablemente más largos y la luz natural puede extenderse hasta cerca de las 9 p.m., una condición que puede alterar los horarios habituales de descanso.

Toronto, por su parte, ofrece un ambiente más cercano al verano tradicional. Junio y julio suelen ser cálidos, soleados y húmedos, creando condiciones favorables tanto para los partidos como para las actividades paralelas, incluidos los Fan Fest y los recorridos turísticos.

Mantenerse hidratado será clave para vivir al 100% todos los partidos de la Copa del Mundo. (Foto: Ed Zurga/AP)

Las sedes de EE.UU. y el riesgo del calor

Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de partidos del torneo. Las ciudades anfitrionas serán Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Boston, Piladelphia, Kansas City, Seattle y el Área de la Bahía de San Francisco.

Las condiciones climáticas variarán significativamente según la región. En el noreste y el sureste, ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Piladelphia, Boston y Atlanta pueden registrar temperaturas elevadas y altos niveles de humedad durante el verano. Esto aumenta el riesgo de fatiga, estrés térmico y deshidratación durante largas jornadas al aire libre.

Miami y Dallas también son conocidas por sus veranos intensos, mientras que Seattle y San Francisco suelen ofrecer temperaturas más suaves y agradables en comparación con otras sedes estadounidenses.

Atlanta contará con una ventaja particular para los espectadores. Su estadio dispone de techo retráctil y sistemas de climatización que ayudan a mantener condiciones más confortables incluso durante los días más calurosos. Además, el recinto utiliza césped híbrido, una superficie que combina fibras naturales y sintéticas para mejorar el rendimiento y la resistencia.

Los 4 cuidados clave para disfrutar del torneo

Los especialistas coinciden en que existen medidas básicas que pueden reducir considerablemente los riesgos asociados a las altas temperaturas y los cambios de ambiente durante el Mundial.

La hidratación ocupa el primer lugar. Se recomienda beber agua de manera constante, incluso antes de sentir sed. También es aconsejable moderar el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente durante los días de calor intenso. Frutas y verduras frescas pueden ayudar a complementar la hidratación.

Entre las señales de alerta por deshidratación se encuentran el dolor de cabeza, las náuseas, la sensación de mareo, la inestabilidad al caminar y la sequedad de boca. Ante estos síntomas, es importante buscar sombra, descansar y reponer líquidos.

La protección solar será otro aspecto fundamental. Los expertos aconsejan utilizar protector solar con factor de protección 50, reaplicarlo cada dos horas y complementar la protección con sombreros, gorras, gafas con filtro UV y ropa ligera de colores claros.

También recomiendan prestar atención a la seguridad alimentaria. Consumir agua potable, elegir establecimientos habilitados y evitar alimentos que hayan permanecido expuestos al calor durante largos períodos puede prevenir problemas gastrointestinales que arruinen el viaje.

Finalmente, será importante manejar adecuadamente los cambios bruscos de temperatura. Pasar repetidamente de ambientes muy calurosos a espacios con aire acondicionado puede favorecer molestias respiratorias como dolor de garganta, congestión nasal o estornudos. Los especialistas sugieren mantener los sistemas de climatización a temperaturas moderadas.

¿Qué llevar en la maleta para el Mundial 2026?

Más allá de jerseys, el equipaje debe incluir elementos esenciales para la salud y la seguridad personal. La medicación habitual debe cubrir toda la duración del viaje y, en caso de transportar medicamentos adicionales, conviene llevar la receta médica correspondiente.

También se recomienda contratar un seguro de asistencia al viajero que contemple atención médica en cualquiera de los tres países anfitriones. Informar previamente sobre enfermedades preexistentes puede evitar complicaciones en caso de requerir atención durante el torneo.

El descanso tampoco debe quedar relegado. Los cambios horarios, los traslados constantes y la emoción de los partidos pueden alterar el sueño. Mantener rutinas de descanso, cuando sea posible, ayudará a disfrutar mejor la experiencia.

Por último, los expertos aconsejan contar con un contacto de emergencia y compartir el itinerario de viaje con familiares o amigos.

En un evento que movilizará a millones de personas, una buena planificación puede marcar la diferencia entre una experiencia inolvidable y una serie de contratiempos evitables.

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