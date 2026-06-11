¿Se retira? Fernando Alonso confiesa que podría ser su último GP de España en la F1

Fernando Alonso, a sus 44 años, es muy consciente de los tiempos de la Fórmula 1 y del impacto que tiene el cambio de cromos en el calendario.

Con el anuncio de la rotación del Circuit de Barcelona-Catalunya a partir del próximo año, y sabiendo que el trazado no volverá hasta 2028, las matemáticas y la lógica del campeonato dejan claro que ver al asturiano correr allí de nuevo es un escenario complejo.

“Va a ser un fin de semana especial. Probablemente sea mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1, así que quiero dar las gracias a todos. Intentaré disfrutar del fin de semana. No seré competitivo ni estaré mucho tiempo en el coche en la clasificación; en la carrera, espero que sí, pero no al ritmo que todos deseamos. Quiero que todos disfruten del fin de semana”, dijo Alonso en declaraciones recogidas por DAZN.

“Siempre ha sido una celebración cuando venimos a Barcelona. Creo que este es mi vigésimo tercer Gran Premio (aquí) y todos han sido mágicos. Este último tiene que ser mágico también”, añadió el piloto.

Además, el fin de semana se presenta duro en lo deportivo. La actual temporada está siendo un hueso difícil de roer para Aston Martin, atrapado en la zona baja de la parrilla y con serias dificultades para encontrar el ritmo competitivo que desearían. Lograr puntos en Mónaco fue un pequeño respiro, pero Montmeló es un circuito puramente aerodinámico que no perdona las carencias del monoplaza.

“Después del verano decidiré si sigo o no. Obviamente, Barcelona no se celebrará el año que viene, así que si no sé qué haré el año que viene, es casi imposible estar seguro de lo que haré dentro de dos años.

“Considero que cada carrera en la que participe este año podría ser la última: en Australia, en China, en Mónaco. Aquí en Barcelona hay un poco más de probabilidades de que sea la última, ya que no se celebrará el año que viene”, dijo.

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