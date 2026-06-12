Dos hispanos asumen cargos en la Alcaldía de Nueva York para infraestructura escolar y seguridad alimentaria

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró a dos hispanos para ocupar puestos estratégicos dentro de su administración: Celeste Ramírez como presidenta de la Autoridad de Construcción de Escuelas y Siddhartha Sánchez como director ejecutivo de la Oficina de Política Alimentaria.

Ramírez, nacida en República Dominicana y criada en El Bronx, se convertirá en la primera latina neoyorquina en dirigir la agencia encargada de diseñar y construir escuelas públicas en la ciudad, informó Mirror News.

La funcionaria regresa a la institución tras haber ocupado diversos cargos de liderazgo antes de fundar en 2004 la firma CARA Construction Management, especializada en gestión de proyectos de construcción.

Durante su trayectoria profesional también trabajó en la Oficina del Presidente del Distrito de El Bronx y participó en programas para impulsar a pequeños contratistas vinculados a proyectos escolares.

“Cada niño merece una escuela que lo inspire a aprender, lo apoye para tener éxito y refleje el valor que le damos a su futuro”, afirmó Mamdani al anunciar el nombramiento.

Por su parte, Food & Wine reportó que Siddhartha Sánchez fue designado en una dependencia encargada de impulsar iniciativas para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar el acceso a alimentos saludables en la ciudad.

Sánchez, nacido y criado en el vecindario de Washington Heights, cuenta con más de dos décadas de experiencia en políticas públicas, desarrollo comunitario y justicia alimentaria. Inició su carrera como asesor del excongresista José Serrano, representante del sur de El Bronx.

Trabajó en proyectos relacionados con vivienda asequible, desarrollo comunitario e inseguridad alimentaria y recientemente se desempeñó como director ejecutivo de la Bronx River Alliance, donde impulsó el proyecto Bronx River Foodway, descrito por la Alcaldía como el primer bosque comestible de Nueva York.

“Los neoyorquinos tienen dificultades para acceder a alimentos saludables mientras los precios de los supermercados siguen subiendo. Construir una ciudad asequible para todos significa construir un sistema alimentario que funcione para todos”, señaló Mamdani al presentar a Sánchez.

El nombramiento se produce mientras la administración municipal avanza en la apertura de supermercados públicos para ampliar el acceso a alimentos asequibles en distintos sectores de la ciudad.

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