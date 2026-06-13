Niño latino muerto por asfixia en su escuela en Nueva York: posible reto TikTok

Tras la muerte Jacob Medina, niño de 12 años que colapsó en su escuela en Yonkers (NY), las autoridades anunciaron una investigación exhaustiva.

Medina, un alumno de 6to grado, perdió el conocimiento tras atragantarse en el 4to piso de la secundaria “Justice Sonia Sotomayor Community School” la mañana del miércoles 10 de junio. Las autoridades están investigando si el hecho pudo estar relacionado con un desafío de redes sociales que se ha vuelto viral.

“La escuela no tiene la certeza de que Jacob estuviera siguiendo el desafío de las redes sociales, pero es una posibilidad que están investigando. Están trabajando para asegurar a los demás padres que es seguro que sus hijos asistan” clases, comentó NBC News.

Según fuentes, el menor estaba comiendo una dona cuando comenzó a atragantarse. Las fuentes indicaron que es posible que hubiera comprado el dulce en la escuela como parte de una actividad de recaudación de fondos, indicó CBS News.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Yonkers, Aníbal Soler Jr., señaló que el personal escolar le brindó primeros auxilios de inmediato. “La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales rápidas y fuertes), golpes en la espalda, reanimación cardiopulmonar (RCP); se aplicaron diversas medidas”, afirmó.

Los equipos de emergencia también intentaron reanimar al niño antes de que se declarara su fallecimiento en el Centro Médico Saint Joseph. La policía abrió una investigación debido a las circunstancias inusuales de la muerte de Medina.

Además de examinar detenidamente el historial médico del menor -incluyendo posibles alergias u otras afecciones que pudieran haber influido en el suceso-, la policía indicó que hablaría con sus compañeros de clase y con cualquier otra persona que haya presenciado lo ocurrido.

“Vamos a investigar los hechos que condujeron a esta situación y continuaremos con la investigación de principio a fin”, declaró el comisionado de policía de Yonkers, Christopher Sapienza. “Cualquier cosa relacionada con un desafío de TikTok o con declaraciones de testigos, la vamos a investigar”, agregó.

Soler subrayó que aún no hay una conclusión definitiva. “No tenemos conocimiento de ninguna grabación hecha con teléfonos móviles. No sabemos nada relacionado con TikTok”, afirmó, citado por PIX11 News. «No tengo constancia de ningún desafío de TikTok». Además sugirió que el rumor, cuya veracidad no ha sido confirmada, podría ser un mecanismo de la comunidad buscando respuestas en medio del impacto de la noticia.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, calificó la pérdida como “desgarradora”. “La muerte de un niño es la peor pesadilla de cualquier padre, y toda nuestra comunidad de Yonkers comparte el dolor de la familia, los compañeros de clase, los maestros y los seres queridos de este alumno”.

En diciembre una estudiante de 14 años murió en una prestigiosa escuela privada cerca de residencia del alcalde de Nueva York. En noviembre un alumno de 16 años murió tras caer al vacío en la prestigiosa secundaria católica Regis en Manhattan, donde 52% de los estudiantes son hijos de inmigrantes.

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