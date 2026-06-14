Soldado herido en tiroteo cerca de la Casa Blanca continúa en recuperación mientras investigan el caso

Un soldado estadounidense que resultó gravemente herido durante un intercambio de disparos ocurrido cerca de la Casa Blanca el pasado 23 de mayo continúa recibiendo tratamiento médico mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias del incidente.

El herido fue identificado como Benjamín Del Real, de 25 años, quien presta servicio activo en el Ejército de Estados Unidos. Su abogado, Joseph Murphy, informó mediante un comunicado citado por la agencia AP que al militar lo sometieron a una cirugía y se encuentra recuperándose de las lesiones sufridas.

Pam Menaker, socia de comunicaciones de Clifford Law Offices, señaló que Del Real ostenta el rango de soldado de primera clase y lleva tres años en el Ejército. Añadió que actualmente recibe terapia en un lugar cuya ubicación no fue revelada.

Por su parte, el mayor George Wasickanin, portavoz del Centro y Escuela de Guerra Especial John F. Kennedy del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte, confirmó que el joven está asignado a esa base y que, al momento del tiroteo, participaba en un entrenamiento para ingresar a las fuerzas especiales.

“Nuestro objetivo es seguir brindando apoyo al soldado Del Real y cuidar de su familia”, expresó Wasickanin.

El incidente ocurrió cuando Benjamín Del Real se encontraba cerca de la Casa Blanca como visitante. Las autoridades dijeron que un hombre identificado como Nasire Best, de 21 años, se aproximó a un puesto de control de seguridad del Servicio Secreto y abrió fuego contra los agentes.

El atacante murió durante el enfrentamiento.

Registros judiciales del Distrito de Columbia muestran que Best había sido arrestado en julio de 2025 tras intentar ingresar sin autorización a otro punto de control de la Casa Blanca. En aquella ocasión, ignoró las órdenes de los agentes, afirmó ser Jesucristo y manifestó que quería ser detenido.

La cadena NBC4 de Washington reportó, citando varias fuentes, que Del Real habría sido alcanzado por disparos efectuados por agentes del Servicio Secreto.

Durante una conferencia sobre seguridad celebrada este verano en Washington, el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, indicó que los resultados de las pruebas balísticas aún no habían sido entregados, por lo que no se ha determinado quién disparó al transeúnte herido.

La investigación está a cargo de la División de Asuntos Internos de la Policía Metropolitana, que posteriormente remitirá sus conclusiones a la Fiscalía de Estados Unidos.

Mientras tanto, el abogado Murphy aseguró que su firma también lleva a cabo una investigación independiente para esclarecer lo sucedido. Según el comunicado, el objetivo es reunir toda la información disponible y colaborar con las autoridades.

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