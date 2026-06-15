Casa Blanca justifica veto a árbitro somalí del Mundial: “Estaba hablando con gente muy peligrosa”

La administración de Donald Trump defendió este lunes la decisión de negar la entrada a Estados Unidos al árbitro somalí Omar Artan, seleccionado por la FIFA para participar en el Mundial de 2026, y confirmó que algunos jugadores y miembros de delegaciones han sido sometidos a controles migratorios adicionales durante el torneo.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, aseguró a CBS News que la exclusión de Artan estuvo relacionada con presuntas preocupaciones de seguridad nacional.

“En el caso del árbitro, estaba hablando con gente muy peligrosa justo antes de llegar a Estados Unidos”, declaró Giuliani.

Afirmó que existe información clasificada sobre el caso, aunque reconoció que no puede revelar detalles ni identificar a las personas con las que supuestamente se habría comunicado el árbitro.

La semana pasada, un funcionario del gobierno estadounidense indicó que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron “información desfavorable” durante una inspección realizada a Artan en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Entre los elementos señalados figuraban supuestas asociaciones con personas vinculadas a organizaciones terroristas. Por su parte, Artan sostuvo que había cumplido con todos los requisitos necesarios para obtener una visa de ingreso a Estados Unidos.

La controversia se produjo poco después de que la UEFA designara al árbitro para dirigir la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Previamente, la FIFA había señalado que Artan formaba parte de un grupo de árbitros seleccionados tras un proceso de evaluación de tres años.

Revisiones adicionales a jugadores del Mundial 2026

Durante la entrevista con CBS News, Giuliani también confirmó que algunos futbolistas participantes en el Mundial fueron enviados a inspecciones secundarias en aeropuertos estadounidenses.

Explicó que ciertos jugadores enfrentaban antecedentes o situaciones que normalmente podrían dificultar su ingreso al país, aunque aseguró que todos los futbolistas autorizados para competir han logrado entrar a territorio estadounidense tras interrogatorios que, en algunos casos, se extendieron durante varias horas.

“El presidente ha querido asegurarse de que este Mundial se celebre con un equilibrio competitivo”, afirmó Giuliani, quien expresó confianza en que todos los jugadores puedan participar en el torneo.

El funcionario confirmó además que algunos integrantes de la delegación de Irán no recibieron autorización para ingresar a Estados Unidos. Estas restricciones obligaron a la selección iraní a trasladar su centro de entrenamiento a México, en lugar de Arizona, donde inicialmente tenía previsto prepararse.

Giuliani sugirió que los funcionarios afectados mantienen vínculos con el gobierno iraní o con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización señalada por Washington.

No obstante, aseguró que los jugadores y entrenadores iraníes sí fueron autorizados a ingresar, aunque bajo condiciones estrictas. De acuerdo con sus declaraciones, el equipo podrá llegar un día antes de cada partido y deberá abandonar el país inmediatamente después de cada encuentro.

Giuliani también defendió la presencia de funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del ICE, porque considera que cuentan con experiencia en la protección de grandes eventos y en la lucha contra delitos como la trata de personas.

Consultado sobre si estos agentes también realizarán labores de control migratorio durante el torneo, respondió que quienes hayan ingresado legalmente al país “no tienen nada de qué preocuparse”.

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