De la Fuente pide calma tras el decepcionante empate de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió este lunes tranquilidad, después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, aseguró que en su planteamiento les quedan “siete partidos” en el torneo y enfocó a la falta de “finura y frescura” como la causa del empate sin goles en el primer encuentro.

“En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”, afirmó.

“Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto”, remarcó durante la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de Atlanta.

“¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura”, advirtió.

En ese sentido, apuntó que le “parece muy bien el ruido y las nueces”, pero “este equipo es fiable sí o sí”.

“Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí”, expresó el técnico, que advirtió de que no hay “nada” que genere “ninguna duda, ninguna desatención o preocupación excesiva, más de la que es”, tras el 0-0, aunque admitió que hay que “seguir mejorando”.

? "Me parece muy bien el ruido y las nueces"



De la Fuente defiende a su equipo tras el empate ante Cabo Verde.#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vmez1Sqihe — DAZN España (@DAZN_ES) June 15, 2026

Unai Simón aludió a la falta de puntería

Unai Simón, segundo capitán de la selección española, dijo que fue algo “extraño” lo que les pasó este lunes en cuanto a la falta de “finura” en ataque ante Cabo Verde, que sumó un punto (0-0) en su estreno mundialista.

“Es un partido que ha estado muy bien trabajado en nuestra faceta defensiva. Cabo Verde, ya veréis, propone mucho en faceta ofensiva en la salida de balón y les hemos contrarrestado muchos ataques suyos. Y nos ha faltado finura de cara al gol, pero conocemos a nuestros compañeros y lo que ha pasado es extraño. Nos faltó un gol que hubiese cambiado todo. Ellos han hecho un partido muy serio y hay que darles la enhorabuena”, señaló el guardameta en zona mixta.

“Con Gavi hemos buscado que atacase por el interior para generar juego por dentro y dejarle la banda izquierda a Cucurella para buscar desborde. En la primera parte nos ha ido muy bien. No creo que sea porque hayan faltado unos o hayan estado otros. El planteamiento ha sido bueno, el plan del míster ha sido bueno y solo queda pensar en los partidos que quedan”, analizó.

“No nos ha faltado frescura. Ha sido un planteamiento sólido por parte de Cabo Verde, pero si hubiésemos marcado gol al principio hubiese sido diferente. El vestuario está bien, es un empate con el que nadie cuenta porque eres España y tienes que ganar a Cabo Verde por juego y jugadores, pero el fútbol es así y tenemos que seguir trabajando, insistiendo y confiar en el plan del míster, que ha sido bueno”, consideró.

Un empate que, aseguró, no les generará “ansiedad” de cara al segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, que disputarán con un punto.

“Somos profesionales y eso no va a pasar. Tenemos que borrar este partido y centrarnos en las cosas a mejorar, como la finura en el área y los desajustes en los últimos minutos, que podríamos haber perdido el punto en un córner. Hay que mejorar algunas cosas y centrarnos en ganar el partido de Arabia Saudí”, señaló.

???? Unai Simón valora el empate entre España y Cabo Verde. #MundialRTVE



''Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada'' #FIFAWorldCup



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Oyarzabal transmitió tranquilidad

Mikel Oyarzabal, delantero de las selección española, quiso “transmitir tranquilidad y confianza” en las posibilidades del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial a pesar del empate a cero contra Cabo Verde, en un partido en el que, en su opinión, les faltó “finura” para hacer gol.

“Un partido difícil, ya lo sabíamos. Tuvimos ocasiones suficientes para hacer gol, pero cuando te falta finura es difícil. Transmitir tranquilidad y confianza en nosotros mismos”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

“Estamos acostumbrados a que las cosas vayan muy bien, pues en estos momentos hay que estar más unidos que nunca, más juntos y creyendo en el compañero”, señaló.

“Queríamos ganar y empezar con buen pie, pero tenemos confianza. Hay que seguir creyendo en nosotros mismos. Cuando ganas todo es más fácil y en estos momentos es en los que más unidos hay que estar”, destacó.

“Nosotros no hemos hecho de menos a Cabo Verde. Venían de hacer una clasificación muy buena. A nosotros no nos han sorprendido, sabíamos que iba a ser complicado y cuando se juntan tantos jugadores cerca del área es difícil. Si hubieran entrado las primeras ocasiones el partido hubiera sido diferente”, declaró.

Por último, aseguró que no les influirán las críticas negativas por el empate.

“Nosotros vamos a seguir estando igual de tranquilos que ayer, creyendo que las cosas pueden salir bien. Lo de fuera no nos va a influir, tenemos un grupo sólido y nos tenemos que centrar en eso”, concluyó.

???? Mikel Oyarzabal, uno de los más veteranos de la selección, hace un llamamiento a la calma tras el tropiezo de España ante Cabo Verde en el debut en el #MundialRTVE.



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