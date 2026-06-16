Rawayana lanzará un nuevo tema con el nigeriano Daramola este jueves

La banda Rawayana sigue demostrando que no para de trabajar y, tras la pequeña pausa de la primera parte de su exitosa gira “¿Dónde es el after?” por Europa, anunciaron que lanzarán un nuevo tema este jueves en colaboración con el nigeriano Daramola.

Los artistas venezolanos compartieron un adelanto de aproximadamente un minuto a través de su plataforma de Instagram este martes, en una producción donde se mantienen fieles a su estilo musical tradicional, logrando un notable entendimiento artístico con el nigeriano.

Una unión de dos culturas

“Gidi 2 Caracas” será el título de este nuevo sencillo, donde se unen los ritmos afrobeats junto a la esencia alternativa característica del Caribe, un significado que no se traduce solamente en géneros musicales, sino también entre culturas.

Aunque el público relaciona el ritmo solamente con el estilo de Rawayana, lo cierto es que en esta canción Daramola también entró en su territorio favorito. El término “Gidi”, es un nombre popular que se le da a la ciudad de Lagos en Nigeria; el número “2” hace referencia a la palabra en inglés “to” y luego Caracas. “De Nigeria a Caracas”, pudiera ser una traducción ideal del título de esta movida producción.

“Ella tiene la clave, de mi corazón, mi alma. Ella quiere que la bailen, que la toquen, que la escuchen”, es un fragmento de lo que indica el coro de este tema.

Rawayana continuará su gira “¿Dónde es el after?” en Latinoamérica

Aunque la primera parte de sus presentaciones en Europa ya concluyó, “¿Dónde es el after?” vendrá a Latinoamérica con unos shows que iniciarán a partir del 19 de junio en El Salvador y culminarán en Estados Unidos y Canadá en el mes de diciembre.

Rawayana es un claro ejemplo de lo que es siempre estar creando, siendo una agrupación que no deja de escribir nuevos versos aun cuando están en fechas de gira.

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