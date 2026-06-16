Se calienta contienda por distrito 7 de NY: campaña de Valdez acusa a Reynoso de beneficiarse de dinero de súper PAC

NUEVA YORK – El equipo de campaña de la asambleísta estatal Claire Valdez señaló al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, otro de los aspirantes en la contienda por el distrito congresional 7, de beneficiarse de un súper PAC recién registrado y de donantes asociados con AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel).

En un comunicado de prensa enviado el lunes, los portavoces de Claire Valdez for Congress indicaron que, supuestamente, el comité “Real Fight NYC” ha gastado medio millón de dólares, divididos en $250,000 dólares para promoción en televisión y $250,000 en medios digitales, para respaldar la candidatura de Reynoso.

Según los encargados de la campaña de Valdez, el comité inició sus aportes demasiado tarde, por lo que no está obligado a revelar la identidad de sus donantes previo a las elecciones.

Por otro lado, el parte de prensa menciona un reporte en Judge Street Journal en el que se señala a Reynoso de haber recibido “múltiples donaciones por el monto máximo permitido de parte de financiadores de AIPAC y donantes pro-israelíes”.

El informe de la publicación incluye una lista de al menos cinco alegados donantes de Reynoso que también habrían aportado fondos a AIPAC y Solidarity PAC, entidades que favorecen a Israel.

El texto identifica, por ejemplo, a Blair Effron, quien habría donado $6,600 a AIPAC el 11 de noviembre de 2025 y $1,000 a Reynoso el 12 de mayo de 2026.

Otra que aparece en la lista es Nicole Mutchnik, presidenta de la junta directiva de la Liga Antidifamación (ADL), quien supuestamente realizó una donación de $3,500 a Reynoso el 16 de enero de 2026.

También se menciona a Elizabeth Vélez con un donativo de $1,500 a AIPAC desde 2022. Según el reporte, Velez habría aportado $250 al demócrata el 31 de marzo pasado.

El portavoz de la campaña Claire Valdez para el Congreso, Ritti Singh, planteó que el súper PAC presuntamente contribuyó a Reynoso el viernes.

“Se constituyó tan tarde deliberadamente para que sus donantes permanezcan en el anonimato hasta después de las elecciones”, indicó mediante las declaraciones escritas.

“Lo que sí sabemos es que donantes de AIPAC han aportado el máximo permitido a Antonio Reynoso, y que AIPAC ha pasado este ciclo electoral creando comités pantalla (“shell PACs”) en todo el país para derrotar a candidatos que se oponen al genocidio y defienden la paz, sin dejar rastro de su participación”, argumentó Singh.

El vocero también se refirió a la divulgación por parte de los oponentes de Valdez de información que vinculaba a la socialista demóctata con un “súper PAC” ligado a un “megadonante” MAGA.

En un comunicado conjunto la semana pasada, Reynoso y Julie Won, la tercera aspirante al distrito 7 que ocupa actualmente la representante de origen boricua Nydia Velázquez, circularon que la asambleísta de Queens incumplió con la promesa de rechazar el financiamiento por parte de súper PACs.

“Ahora está claro que Claire Valdez ha incumplido esa promesa. Lo que resulta aún más preocupante es que su campaña actualizó su sistema de instrucciones públicas —conocido como ‘redbox’— inmediatamente después del primer debate televisado, para ordenar a sus súper PACs que atacaran a otros candidatos”, alegaron los contendientes al referirse al método para publicar instrucciones de mensajes dirigidos a grupos externos que realizan gastos electorales.

A esto, Singh argumentó: “Antonio Reynoso pasó gran parte de esta semana exigiendo que Claire condenara el gasto externo realizado a su favor. Él debe una respuesta a los votantes: ¿quién está financiando este súper PAC y les pedirá que revelen a sus donantes antes del 23 de junio?”.

Reaccionan miembros de la campaña de Reynoso

El Diario contactó a los encargados de la campaña de Reynoso para pedir su reacción al comunicado de la Campaña de Valdez, quienes rechazaron categóricamente las denuncias y las tildaron de mentiras.

Jasmine Gripper, directora ejecutiva del Working Families Party (WFP), dijo que eran falsas.

“Basta ya de estas acusaciones falsas: Antonio Reynoso NUNCA ha aceptado dinero de AIPAC y nunca lo hará. Nuestra campaña se basa en hechos y en el apoyo de las bases. Antonio ha dado resultados para Nueva York y está preparado para afrontar este momento: gravar a los ricos, abolir el ICE y poner fin al genocidio en Gaza”, afirmó en las declaraciones escritas.

“Antonio solo rinde cuentas ante un grupo: la comunidad que lo vio crecer. Es un activista y organizador, y nosotros lo respaldamos”, añadió.

Rob Solano, director de Churches United For Fair Housing (CUFFH), catalogó las alegaciones de “narrativas falsas y difamaciones”.

“Resulta decepcionante ver a personas recurrir a narrativas falsas y difamaciones en un intento por ganar votos. Las primarias deberían ser conversaciones honestas sobre los problemas que enfrentan las familias trabajadoras de Brooklyn y Queens, no una fuente de desinformación. Que quede claro: Antonio no acepta dinero de AIPAC”, aseguró.

“Para CUFFH, Antonio Reynoso es más que un presidente de condado: es familia. Es hijo de Los Sures, exorganizador de ACORN y un luchador de toda la vida por el distrito NY-7. Basta de estas tonterías”, añadió.

Los súper PAC son comités políticos que pueden recibir contribuciones ilimitadas de particulares, corporaciones, sindicatos y otros PAC con el fin de financiar gastos independientes y otras actividades políticas, según explica una entrada en la página web de la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

Un súper PAC no puede realizar contribuciones directas a un político o a un partido, pero sí puede efectuar gastos de manera independiente para hacer campaña a favor o en contra de figuras políticas, especifica una entrada en Ballotpedia.

La contienda por el distrito 7 es una de las más sonadas y reñidas de las primarias de NY, en parte debido a la influencia de importantes líderes del Partido Demócrata, como Velázquez y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Velázquez, quien anunció su retiro en noviembre pasado, endosó a Reynoso, mientras que Mamdani a Valdez.

La carrera congresional ha puesto de relieve las divisiones dentro del Partido Demócrata entre progresistas y líderes vinculados a Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA),

New York Daily News reportó, el pasado 12 de junio, que Valdez superó a Reynoso, con una ventaja de 2 a 1 en la recaudación de fondos para las primarias demócratas a poco para que iniciara el proceso de votación temprana.

Desde el 1 de abril, Valdez había recaudado $564,000, lo que equivalía a más del doble que Reynoso. El presidente de Brooklyn había recolectado $253,000.

El artículo que cita informes federales de divulgación financiera añadió que la legisladora estatal contaba con un total $1.3 millones, la mayoría de pequeños donantes, más $418,000 dólares disponibles. En el caso del también exconcejal, este había recaudado $858,000 dólares en total durante la campaña y disponibles unos $312,000.

En una entrada en su red social X, Won aseguró este sábado que era la única candidata en carrera que no estaba recibiendo ningún dinero de súper PACS.

“Todos dijimos lo mismo: nada de dinero de super PACs. Ahora soy la única candidata que sigue cumpliendo esa promesa. Los valores progresistas no se vuelven opcionales cuando una contienda se vuelve reñida. Nuestra campaña rinde cuentas ante los votantes, y ante nadie más”, expuso.

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