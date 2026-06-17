Alicia Keys pondrá el broche de oro a la fiesta de los Knicks

La ciudad que inspiró una de sus canciones más famosas tendrá a Alicia Keys como protagonista de una jornada histórica. La cantante será la encargada de cerrar el desfile con el que los New York Knicks celebrarán su conquista de las Finales de la NBA este jueves 18 de junio.

La noticia fue confirmada por James Dolan, propietario de la franquicia neoyorquina, según informó ABC7. Además de participar en el evento, la ganadora de múltiples premios Grammy interpretará “Empire State of Mind”, el éxito que lanzó en 2009 junto a Jay-Z y que con el paso de los años se transformó en un himno para la ciudad.

Tras la victoria de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs en cinco partidos, numerosos aficionados celebraron cantando la canción en las calles y en los alrededores del Madison Square Garden. El tema incluso menciona a los Knicks y a los Brooklyn Nets en uno de los versos interpretados por Jay-Z. Por ahora no se ha confirmado si el rapero se sumará a la actuación.

Recorrido pensado para la celebración

El desfile comenzará a las 10 de la mañana, hora del Este, cerca de Bowling Green y avanzará por Broadway hasta llegar al Ayuntamiento de Nueva York.

Allí se desarrollará una ceremonia prevista para el mediodía, momento en el que Alicia Keys tomará el protagonismo musical de la jornada.

La presencia de la artista añade un componente simbólico a la celebración. Pocas figuras representan mejor el espíritu neoyorquino que la cantante, cuya carrera siempre ha estado profundamente ligada a la ciudad donde nació y creció.

Del Festival de Tribeca a la fiesta del campeonato

La participación de Alicia Keys en el desfile llega apenas días después de otro momento destacado de su agenda. La artista fue la encargada de cerrar el Festival de Cine de Tribeca con la presentación de “Alicia Keys: Girl From Hell’s Kitchen”, un documental centrado en el proceso creativo detrás de “Hell’s Kitchen”, el musical inspirado en su vida.

La producción, dirigida por One9, recorre la infancia de la cantante en el barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen y muestra cómo esas experiencias terminaron convirtiéndose en una obra de Broadway galardonada con dos premios Tony y un Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Durante una conversación posterior a la proyección, Keys recordó la emoción que sintió al verse reflejada en la pantalla: “Estaba ahí sentada en esa silla, llorando y diciéndome: ‘Deja de llorar’”, expresó. Luego añadió: “Es muy especial cuando te sientes tan conmovida por lo que estás viendo, porque ahí hay honestidad y verdad”.

La cantante también dedicó elogios a Maleah Joi Moon, protagonista del musical: “Maleah es un fenómeno. Es muy especial”, afirmó. Más adelante destacó el compromiso de la actriz al señalar que “su voz es alucinante y fenomenal”.

Ahora, tras emocionar al público de Tribeca, Alicia Keys volverá a conectarse con Nueva York en un día que promete quedar grabado en la memoria de los aficionados de los Knicks, y de quienes consideran a “Empire State of Mind” la banda sonora perfecta para celebrar a la ciudad.

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