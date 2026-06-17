Clarissa Molina denunció campaña de desprestigio con mensajes falsos creados con IA

La presentadora Clarissa Molina denunció públicamente que ha sido blanco de una campaña de desprestigio en su contra a través de mensajes falsos creados con inteligencia artificial.

La conductora del programa “El Gordo y la Flaca” aprovechó las cámaras para denunciar este delicado tema del cual está siendo víctima. Según dijo en el programa de Univisión, por razones desconocidas usaron inteligencia artificial para replicar su voz y difundir un discurso falso con un mensaje en contra de los mexicanos.

“Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada y no viene solamente de eso, sino que ahora me están poniendo en una campaña que estoy hablando contra los mexicanos. Aquí lo peor de todo es que es inteligencia artificial, está hablando con mi propio tono de voz en contra de los mexicanos, y no solamente eso, es que la gente debajo de los comentarios se lo cree”, dijo la dominicana en el programa.

Asimismo, aseguró que ella prefiere no hablar sobre temas delicados de política de manera pública, por lo que cualquier mensaje similar atribuido a ella es falso.

“Obviamente tener una opinión política o de algún país puede repercutir en tu carrera, por supuesto, y reputación; entonces, yo quiero aquí decir que uno no tiene el control de lo que hace la gente con inteligencia artificial, obviamente. Entonces, yo le pido a usted que, si me ve a mí hablando de un tema delicado de política en el internet, es totalmente mentira”, expresó la presentadora.

Clarissa Molina expresó su preocupación por el alcance perjudicial del uso inadecuado de la inteligencia artificial.

“Yo no sé hasta dónde va a llegar para perjudicar a uno que solamente está trabajando día a día, luchando por lo de uno, porque todos aquí tenemos problemas y todos aquí tenemos que resolver, pero tú que estás ahí detrás de una computadora haciendo videos de inteligencia artificial, usando nuestras voces para dar una opinión que realmente es totalmente incierta, que lo estás diciendo tú, que tú sabes que es un tema delicado, entonces yo prefiero de verdad decirle a usted que me está mirando que no se crea absolutamente nada de lo que vea”, dijo Molina.

Raúl de Molina, conductor del programa, respaldó a su compañera y criticó los comentarios negativos que ha recibido la conductora de personas que creen este video.

“Todo eso es mentira para hacerla lucir a ella mal. A mí me lo hacen y no me importa, pero creo que lo que te están haciendo a ti es para dañarte tu carrera y es increíble. Si usted se pone a ver en Instagram, en TikTok, las barbaridades que dicen de ella”, dijo Raúl de Molina.

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