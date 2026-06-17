Filtran acuerdo de 14 puntos para la paz entre EE.UU. e Irán

El memorando de entendimiento de 14 puntos para lograr la paz entre EE.UU. e Irán fue filtrado por la cadena CNN, que lo describió con un lenguaje “genérico y vago”, que estipulan la reapertura del estrecho de Ormuz y la aplicación de exenciones a las sanciones impuestas contra Teherán.

Irán reitera en el texto su compromiso de que “nunca fabricará armas nucleares”, según el medio citado. Sin embargo, el documento omitió los detalles específicos sobre el estado actual de las reservas de uranio enriquecido del país asiático.

A cambio del cumplimiento de las obligaciones nucleares en futuras mesas de diálogo, el borrador sugiere la posibilidad de que Irán acceda a fondos por un valor de $300,000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió esta información desde Évian, Francia, donde asiste a la cumbre del G7, y negó la existencia de dicho fondo de inversión destinado a la reconstrucción o al levantamiento de las sanciones vigentes.

Postura de Trump

El mandatario estadounidense aclaró que el acuerdo preliminar, anunciado inicialmente de forma virtual el pasado domingo 14 de junio, no representa una resolución definitiva.

Advirtió a las autoridades de Teherán que el texto acordado “no es definitivo” y que él mismo podría decidir en algún momento que “no le gusta”. Asimismo, aseguró de manera directa que si Irán “no se comporta”, volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

Trump defendió la firmeza de su gestión actual frente a los mandatos anteriores al señalar que nadie como él ha sido tan duro con el país persa. En sus propias palabras, el mandatario afirmó que “Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años”.

Próximos pasos en la negociación

El memorando abre un plazo estricto de 60 días para negociar los términos del programa nuclear y consolidar el frágil cese de hostilidades que se había alcanzado previamente el 8 de abril.

Trump adelantó ante los medios de comunicación que prevé presentar el texto de manera pública antes de la firma de este viernes y que planea leerlo “palabra por palabra” con el objetivo de evitar cualquier tipo de malinterpretación. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la identidad de los funcionarios que asistirán a la firma en el territorio suizo.

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