Los Grammy agregan la categoría Canción Latina del Año a la premiación

Este martes, la Academia de Grabación ha anunciado las nuevas cinco categorías que incorporará a los Premios Grammy. Hay que recordar que cada año se actualiza la lista de categorías con la intención de mantenerse actualizados con lo que sucede en la industria musical.

Desde la edición de los Grammy del 2027 también se premiará la Canción Latina del Año, Interpretación de Música Pop Asiática, Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Interpretación Vocal de Pop Tradicional y Álbum de Música Folk Tradicional.

La nueva categoría que premiará la Canción Latina del Año es un nuevo avance para la música en español en la industria. Según la página web de la Academia, este reglón está dedicado a los compositores de nuevo material que haya sido escrito totalmente en español, o al menos un 51% de la letra.

Esta incorporación se da justo para la edición siguiente en la que Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar en la categoría Álbum del Año.

Bad Bunny ganó el premio Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Crédito: Chris Pizzello | AP

Cambio del reglamento para elegir Artista Revelación

En el reciente anuncio de la Academia de Grabación también quedó claro que en la categoría Artista Revelación del Año se han hecho cambios en el reglamento para que no siga habiendo controversias.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Grammy, explicó: “El año pasado, creamos un grupo de trabajo para el premio al Mejor Artista Revelación y les encargamos revisar las directrices y la descripción de la categoría para determinar si era necesario actualizar o modificar algo. Dicho grupo se reunió, debatió, deliberó y convocó a artistas, quienes presentaron recomendaciones, las cuales se están implementando este año. Los cambios realizados en esta categoría permitirán mayor flexibilidad y reflejarán la realidad de que el desarrollo artístico es diferente al de hace tan solo unos años. En definitiva, se trata de asegurar que nuestro proceso refleje la realidad actual de nuestra industria”.

Olivia Dean fue la ganadora de la categoría Artista Revelación en los Grammy 2026. Crédito: Richard Shotwell | AP

También ha justificado la decisión de haber hecho estos cambios. El mismo Mason Jr, dice: “Hemos escuchado de la comunidad musical que la forma en que se desarrollan los artistas está cambiando, y el tiempo que se necesita para alcanzar el éxito o el reconocimiento puede ser mayor que antes. Los artistas suelen lanzar más música antes de realmente captar la atención del público o de nuestros votantes, y esa evolución impacta directamente en esta categoría”.

Ahora se tienen más detalles de lo que será la siguiente gala de los Grammy, aunque aún hay que esperar al 16 de noviembre para conocer los nominados de esta edición. Por otro lado, la ceremonia de los Premios Grammy 2027 está programada para el 7 de febrero y todos los nominados e invitados se reunirán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

• Chappell Roan hace frente a las críticas por su polémico vestido en los Grammy 2026

• PETA critica a Sabrina Carpenter por usar una paloma en su show de los Grammy 2026

• “ICE, fuera”: Bad Bunny recibe ovación durante su discurso de agradecimiento en los Grammy 2026