Piden cancelar los conciertos de Kanye West en Florida por sus comentarios antisemitas

Un grupo de líderes políticos de Florida y miembros de la comunidad judía están solicitando cancelar los conciertos que el rapero Kanye West tiene previsto realizar próximamente en Tampa. Esta solicitud se debe al historial de comentarios antisemitas que hizo el rapero en el pasado y de los cuales se disculpó en una carta abierta a principios de este año.

Kanye West tiene programados dos conciertos los días 26 y el 28 de junio en el estadio Raymond James de Tampa. El senador Rick Scott pidió a las autoridades cancelar los conciertos argumentando que no se debería permitir que West actuara en instalaciones financiadas con los impuestos de los ciudadanos.

“Nunca debemos permitir el antisemitismo en ningún lugar, y tenemos que oponernos a él”, dijo Scott desde el Museo del Holocausto de Florida en San Petersburgo.

Scott estuvo acompañado por una coalición bipartidista y señaló la importancia de la unión con este propósito en común. “Estamos aquí unidos porque esto es más importante que la política”, dijo Scott.

De acuerdo con CBS, a principios de este mes, Scott envió una carta a la Autoridad Deportiva de Tampa, propietaria del estadio Raymond James, en la que la instaba a cancelar los shows del rapero.

“Las declaraciones de West son viles y una bofetada para la comunidad judía de nuestro estado. Es preocupante que un estadio financiado con dinero de los contribuyentes subvencione abiertamente un evento liderado por un artista conocido por promover esta retórica peligrosa y de odio, especialmente considerando que Florida tiene una de las poblaciones judías más grandes de nuestro país”, afirma la carta.

La autoridad aclaró que no respalda las expresiones antisemitas pasadas de West pero defendió los principios de la libertad de expresión.

Durante los últimos años, Kanye West afrontó un fuerte rechazo público luego de que se declaró simpatizante del nazismo, fan de Adolf Hitler, lanzó una canción en la que adoraba a Hitler y también vendió camisetas con esvásticas.

En enero de este año, el rapero publicó una carta en la que se disculpaba por sus comentarios antisemitas. West atribuyó su comportamiento al trastorno bipolar que padece y a una lesión cerebral causada en un accidente. Luego de someterse a un tratamiento de rehabilitación y regresar al tratamiento, el cantante ha intentado retomar su carrera con una gira, pero ha enfrentado un fuerte rechazo en Europa y ahora en Estados Unidos.

Los conciertos que West tenía previstos en países como Reino Unido, Francia, Suiza y Eslovaquia fueron cancelados o pospuestos.

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