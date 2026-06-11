Tildan de poco serio y colonialista proyecto para plebiscito con el ELA que presentó comisionado residente Pablo José Hernández

NUEVA YORK – Líderes opositores del Partido Popular Democrático (PPD) tronaron contra el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, por presentar un proyecto de ley en el Congreso que busca que se apruebe un plebiscito sobre el estatus que incluya la opción territorial del Estado Libre Asociado (ELA).

Este martes, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico introdujo la “Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico”. La medida que cuenta con tres autores originales, ninguno de origen boricua, propone un plebiscito que se llevaría a cabo en marzo de 2027 para que los votantes elijan entre la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación y el ELA (“Commonwealth”).

Las reacciones por parte de sectores que no comulgan con el PPD y cuestionan la relación territorial bajo el ELA van desde argumentos de falta de seriedad hasta planteamientos de que esa forma de gobierno es el problema y no la solución.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien favorece la estadidad, dijo que para resolver el tema del estatus primero hay que reconocer que el ELA no es una opción.

“Respetamos cualquier esfuerzo serio por atender el tema del estatus de Puerto Rico. Sin embargo, si realmente se quiere resolver este asunto, el primer paso es reconocer que el problema principal es la permanencia del ELA como fórmula territorial. Durante décadas, los puertorriqueños han expresado democráticamente su deseo de decidir entre opciones no territoriales, y en múltiples consultas la estadidad ha recibido el respaldo mayoritario de quienes participaron”, indicó mediante declaraciones escritas.

La excomisionada residente argumentó que el asunto requiere una “conversación seria”.

“Puerto Rico merece una conversación seria, responsable y enfocada en resultados, no en seguir prolongando un problema que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Sin duda el estatus es el issue”, afirmó la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (PDPR), Luis Dávila Pernas, tampoco considera apropiado que se incluya el ELA en la consulta.

“Finalmente, el comisionado residente respondió al reclamo que le hemos hecho por más de un año para que presente una propuesta legislativa para resolver el estatus de PR. Tengo serias reservas con que se incluya la permanencia del estatus territorial, que ya fue rechazado por sectores en el pasado plebiscito. Las diferencias de criterio son parte natural de la democracia. Por mi parte, seguiré luchando para lograr la descolonización de Puerto Rico de una vez y por todas”, declaró por la red social X el también líder novoprogresista e impulsor de la estadidad.

Por su parte, el excandidato independentista a la gobernación de Puerto Rico, Juan Dalmau, describió a Hernández como el “niño símbolo del colonialismo en Puerto Rico”.

“Con esta propuesta, Pablo José Hernández le ha dado la espalda a decenas de miles de buenos populares que ya ven en el Estado Libre Asociado colonial y territorial una causa que es causante del fracaso de gobernanza en Puerto Rico y la ausencia de desarrollo”, afirmó en una conferencia de prensa el líder, quien corrió en las pasadas elecciones bajo la “Alianza de País” junto al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El pipiolo cuestionó que el proyecto de ley se introdujo a semanas de que se cumpla el décimo aniversario de la promulgación de la ley PROMESA en el Congreso (30 de junio).

“El hecho que él anunciara la radicación de ese proyecto con la colonia como opción (cuando) se cumplen 10 años de la aprobación de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) bajo ese estatus político que permitió que unilateralmente nos impusieran una Junta de Control Fiscalcon más poderes que las ramas constitucionales del país. Es un insulto al pueblo de Puerto Rico”, resaltó.

El también secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) catalogó como una farsa lo que Hernández y simpatizantes han identificado como la “refundación” del PPD.

“La refundación es una farsa, no es una refundación; es una regresión, es la vuelta al pasado como si ya nosotros los puertorriqueños no supiéramos lo que el gobierno de EE.UU. en sus tres ramas de gobierno nos ha restregado en la cara que somos una colonia, un territorio. Y que esa sea la propuesta que hace el comisionado residente, eso lo convierte en el niño símbolo del colonialismo en Puerto Rico”, sostuvo.

Organizaciones de puertorriqueños en el exterior también cuestionaron el esfuerzo legislativo del comisionado residente.

Una de las primeras fue Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR), quienes circularon un comunicado antes del que Hernández envió para anunciar la legislación.

“Denunciamos y rechazamos categóricamente la legislación propuesta, la cual intenta legitimar el actual estatus colonial, e instamos a todos los aliados de Puerto Rico en el Congreso a oponerse a cualquier proyecto de ley que incluya el statu quo”, emplazaron.

“El proyecto se basa en gran medida en la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R. 8393), aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2022; sin embargo, al incluir el Estado Libre Asociado, se anula el logro más destacado de aquella legislación: la eliminación del statu quo colonial como opción para el futuro de Puerto Rico”, diferenciaron.

A juicio de los activistas que abogan por la independencia, el proyecto de ley es “puro colonialismo”.

“Al incluir el estatus colonial de Estado Libre Asociado como una opción legítima de estatus para Puerto Rico, el representante Hernández está echando por tierra todo el progreso político que hemos logrado en la lucha por descolonizar Puerto Rico”, consideró el presidente de BUDPR, Alberto Medina.

“Hernández intenta retroceder el tema del estatus de Puerto Rico a 1952. Está mintiendo al pueblo puertorriqueño y al Congreso al pretender que el Estado Libre Asociado no es colonial, cuando incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido que sí lo es”, añadió.

Medina también criticó que se utilice el concepto de autodeterminación para nombrar el proyecto que incluye la alternativa territorial.

“Apropiarse del lenguaje de la ‘autodeterminación’ para un proyecto de ley que incluye el statu quo colonial constituye una afrenta vergonzosa para la representante Nydia Velázquez, para los miembros del Congreso que ya votaron a favor de eliminar el estatus de Estado Libre Asociado y para todo el pueblo puertorriqueño —tanto en el archipiélago como en la diáspora— que rechaza el colonialismo y apoya un futuro justo y democrático para nuestra gente”, puntualizó el portavoz de BUDPR.

El comunicado de Hernández explica que, en caso de que gane la opción del ELA, la medida incluye provisiones para que el Congreso cree una “Comisión de Desarrollo del Estado Libre Asociado entre Estados Unidos y Puerto Rico” con el fin de reformar ese sistema de gobierno.

La comisión sería una de carácter bilateral que trabajaría para presentar reformas a la relación actual que fortalezcan el autogobierno, la identidad cultural de Puerto Rico y la participación en programas federales y en la toma de decisiones.

En este contexto, Chris Soto, director de políticas de la organización, tildó de fantasías la posibilidad de un ELA “mejorado”.

“El pueblo puertorriqueño es más inteligente que eso. Se les recuerda a diario, cuando se les corta la luz, cuando esperan frente a un camión cisterna para recibir agua potable o cuando oyen hablar de más fondos de FEMA que nunca llegan, que el colonialismo no funciona. El estatus colonial no se puede ‘desarrollar’; hay que abolirlo”, afirmó.

El sistema de gobierno conocido como ELA aplica en Puerto Rico desde el 1952.

Al archipiélago se le considera un territorio no incorporado de EE.UU.

Aunque bajo esa forma de gobierno, la isla tiene cierta autonomía para manejar asuntos internos, su propia Constitución y sistema de tribunales, al final del día, son las autoridades en Washington D.C. las que tienen la palabra final sobre diversos asuntos que afectan a la isla.

Decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. (EE.UU vs. Vaello-Madero), por ejemplo, han establecido que el ELA no es una forma de gobierno soberana, ya que Puerto Rico permanece sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la llamada Cláusula Territorial de la Constitución federal.

Bajo el ELA, el Congreso impuso la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) que controla prácticamente todos los gastos e ingresos de las agencias e instrumentalidades del Gobierno desde hace 10 años.

El impacto de la relación desigual entre EE.UU. y Puerto Rico también se refleja en la incapacidad de los puertorriqueños de votar en elecciones federales como en la que se escoge al presidente. Esto a pesar de que los boricuas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Hernández informó que presentó la medida junto a los representantes demócratas Val Hoyle (Oregon), Derek Tran (California) y Wesley Bell (Missouri).

“Me enorgullece contar con un grupo diverso de miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el Caucus Negro del Congreso (CBC), el Caucus de Asiático-Americanos e Isleños del Pacífico del Congreso (CAPAC) y el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre este asunto”, destacó el legislador federal.

Según el congresista, el proyecto establecería el primer plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico autorizado por el Congreso y “de ejecución automática”.

“Incluye todas las opciones de estatus: estadidad, independencia, libre asociación y ELA. Es importante destacar que garantiza una expresión clara de la voluntad del pueblo porque, a diferencia de referéndums anteriores no vinculantes, este incluye todas las opciones y exige una segunda vuelta electoral si ninguna opción obtiene más del 50% de los votos”, planteó el líder del PPD.

Hernández insistió en que para que una consulta sea inclusiva y representativa de la población debe contar con el ELA, ya que “los demócratas de la isla tienen preferencias diversas y este proyecto las respeta todas”.

“Históricamente, ha habido intentos de inclinar la balanza a favor de opciones específicas, lo que conduce a boicots y votos de protesta que no ofrecen una imagen clara de lo que prefiere la gente. Mi proyecto de ley soluciona esto al incluir todas las opciones, con definiciones que los partidarios de cada una han aceptado en el pasado. Quiero que tomemos una decisión informada bajo reglas justas y que avancemos”, expuso.

El comisionado residente citó una encuesta de Hart Research de 2025 en la que el 42% de los demócratas de la isla dijo apoyar ese sistema de gobierno versus el el 29% que apoya la estadidad, el 11% la libre asociación y el 11% independencia.

Desde antes de iniciar su mandato en el Congreso, Hernández estipuló que el estatus no sería prioridad en su agenda en la Capital federal.

En entrevista con El Diario el verano pasado, el funcionario declaró que solo presentaría legislación sobre el tema si otros congresistas impulsaban legislación que excluyera el ELA.

“Yo no presentaría algo proactivamente por mi propia voluntad, pero si alguien presenta algo que no me satisface, yo tengo que presentar una propuesta que incluya mis principios, y mis principios y como lo prometí en campaña, es que cualquier ejercicio tiene que incluir todas las opciones, y si alguien presentara un proyecto que excluye al ELA, yo tendría que presentar un proyecto que incluya al ELA”, manifestó en aquel momento.

La realidad es que, a esta fecha, la medida que radicó es la única en esta sesión relacionada con el tema del estatus.

Aparte de los asuntos que debe atender como congresista, Hernández divide su tiempo en lo que ha llamado la “refundación” del PPD.

Como institución, el PPD defiende el ELA. Sin embargo, las posturas individuales sobre cómo se debe resolver el estatus territorial varían según los líderes, con algunos moviéndose más hacia la izquierda y otros a la derecha.

Hernández también ha tenido que lidiar con la división ideológica dentro de Partido que preside.

Aunque la gobernadora ha insistido en que realiza gestiones en Washington D.C. para la presentación de un proyecto pro estadidad, hasta la fecha no hay información concreta sobre los supuestos trámites.

Velázquez, quien presentó en el 2022 junto a González la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R. 8393) para un plebiscito federal sin el ELA, dijo a El Diario el mes pasado que evaluaba la presentación de un proyecto de estatus antes de que se retire oficialmente del cargo electivo este año.

Sin embargo, no está claro si se tratará de una pieza como el H.R. 8393 o una legislación para una Asamblea de Estatus como la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” (H.R. 2070).

El H.R.8393 fue aprobado en la Cámara en diciembre de 2022 por la mayoría demócrata y algunos republicanos como González.

AOC y Velázquez acusan a comisionado de copiar su proyecto

El Diario contactó a la oficina de prensa de Velázquez para pedir una reacción al trámite legislativo iniciado por Hernández. También contactamos a personal de prensa de Alexandria Ocasio Cortez (AOC), quien, junto a Velázquez, presentó, en el 2021, el H.R. 2070 y respaldó el 8393.

En declaraciones escritas enviadas a este rotativo, las congresistas de NY de origen boricua coincidieron en que el esfuerzo legislativo no es serio.

“Durante los últimos tres congresos, hemos liderado esfuerzos legislativos serios para trazar un camino hacia la verdadera autodeterminación de los puertorriqueños, subrayando que las opciones no territoriales y no coloniales son las únicas viables para una verdadera descolonización. A lo largo del proceso de elaboración de la legislación, participamos en una serie de reuniones, audiencias y diálogos con expertos, académicos y partes interesadas de Puerto Rico, la diáspora y el Congreso”, expusieron en un comunicado conjunto.

Argumentaron que el comisionado residente se apropió de la legislación que ellas habían presentado.

“Hoy, el comisionado residente de Puerto Rico se apropió de nuestra legislación y presentó un proyecto de ley que incluye una opción para mantener el estatus actual de la isla como colonia. En los últimos tres congresos, cada vez más miembros han reconocido que la actual condición colonial de Puerto Rico es una mancha moral en la historia de nuestra nación que debe abordarse. Nuestro país no puede pretender ser un bastión de la democracia mientras seguimos manteniendo colonias en el Caribe y el Pacífico”, añadieron las representantes.

“El proyecto de ley del comisionado residente niega el carácter colonial del ELA, borra realidades históricas, subvierte el consenso demócrata e ignora decisiones de la Corte Suprema como ‘United States v. Vaello-Madero’, que reafirmó que Puerto Rico permanece sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Nos unimos para oponernos a esta legislación y continuaremos luchando por un proceso de descolonización serio para los puertorriqueños. Este es un asunto demasiado vital para verse empañado por aspiraciones políticas individuales”, puntualizaron.

El debate se complica ante la realidad de que muchos republicanos, que son mayoría en la Capital federal, se resisten a iniciar un proceso para descolonizar a Puerto Rico ante la percepción de que, si gana la opción de anexión, la isla sería un estado demócrata y no republicano.

A esta discusión se suma la cercanía de las elecciones de medio término pautadas para el 3 de noviembre y para las que ya se están llevando a cabo primarias en distintos estados.

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