La multitud rinde homenaje a los Knicks en Nueva York

Los Nicks son los campeones de la NBA y no hay duda de que la hazaña, que no veían desde hacía 53 años, enloqueció de gozo y felicidad a neoyorquinos de todos los rincones de la Gran Manzana.

Y este jueves, Nueva York rindió homenaje a los jugadores y al entrenador del equipo azul-naranja con un multitudinario desfile que aglomeró a miles de fans en la ruta entre Battery Park, la Avenida Broadway y la sede de la Alcaldía. Se estima que asistió cerca de 1 millón de fans y hubo 10,000 policías custodiando la seguridad del evento.

Los rostros de alegría y la unión que generó en el evento, pintaron a la Gran Manzana por varias horas con el amor que los neoyorquinos le profesan a los Knicks, y gente de todas las edades trataron de buscar un lugar para ver de cerca a sus ídolos. Más de uno terminó incluso llorando de emoción, como confesó el puertorriqueño Julio Rivera.

“Esto no se trata solo de amor por un deporte o fervor por un equipo. Me emociona mucho ver a una ciudad entera que sale unida alrededor de una causa común”, dijo el boricua, quien lucía con orgullo su camiseta. “Y creo que deberíamos aprender a permanecer juntos como neoyorquinos y como knickcitos para sacar a nuestra ciudad adelante y mostrar que unidos somos más poderosos. Vivan los Nicks”.

Lorena, Lorenzana, quien madrugó para alcanzar buen puesto, también manifestó su admiración por el equipo de baloncesto que lleva en el corazón y dijo que estar en el desfile la llenó de mucho orgullo.

Nueva York rinde homenaje a los Knicks. Fans que no hallaron lugar buscaron opciones. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nosotros estamos aquí esperando a ver a los muchachos para que sepan que los adoramos. Me siento muy feliz de sentir estas vibras tan bonitas que tiene toda la gente, que demuestra lo que somos como neoyorquinos. Pura felicidad es lo que siento”, comentó la fan guatemalteca, quien no paraba de gritar “Dale Nicks, dale”.

Liseth Serrano, originaria de Puerto Rico, quien estaba celebrando su cumpleaños número 53 este jueves, en medio del desfile, aseguró que sintió como propios el triunfo de los Knicks y el festejo que los neoyorquinos le regalaron al equipo.

“Este fue mi mejor regalo de cumpleaños, porque yo soy una nena Nicks desde que nací. Justo el día que ganaron los Nicks hace 53 años, yo nací y hoy que estamos rindiénoles homenaje por haber recuperado la victoria tras 53 años, estoy cumpliendo 53 años. Más feliz no podría estar con este regalo”, dijo la boricua.

Fans de los Knicks estuvieron felices honrando a sus ídolos. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

No hubo ‘cama’ pa’ tanta gente

Pero no todo fue miel sobre hojuelas en el homenaje de los Knicks. A pesar de la alegría que reinó en el desfile que recorrió “el Cañón de los Héroes” y terminó en la sede del Gobierno Municipal, también hubo quejas de fans que quisieron participar del evento y se quedaron con las ganas.

Miles de fanáticos que madrugaron y buscaban uno de los lugares puestos a lo largo de la ruta para saludar a los jugadores no tuvieron acceso porque las aceras y los más de 20 puntos designados para ver el inicio del evento terminaron abarrotados. La frustración fue evidente y tacharon a los organizadores del desfile de desorganizados.

“Es el colmo que en una ciudad como Nueva York, cuando desde antes se sabía que iba a venir tanta gente, no fueron capaces de tener una mayor visión y haber organizado mejor las cosas, porque la idea era que todos disfrutáramos. Yo me voy frustrado”, dijo Wilder Montoya. “No Culpo a los Nicks, obviamente, los seguiré amando, pero ojalá que la Ciudad haya aprendido la lección y sepa que para eventos como estos hay que tener una mejor logística”.

Fans criticaron la organización del desfile porque muchos no pudieron encontrar lugar. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y fue peor el sentimiento que vivieron cientos de usuarios del metro, fans y no fans, quienes literalmente quedaron atrapados por varias horas a las salidas de la estación Fulton. Además, debido al cierre de estaciones como Wall Street y Bowling Green, se vieron aglomeraciones en el Sistema de transporte y caras largas.

“La policía puso cintas en los torniquetes de la entrada del tren pero no clausuró las salidas y la gente estaba abarrotada en las escaleras sin poder salir ni regresarse. Fue muy horrible. Vi a un par de personas con ataque de pánico y gritando porque la policía no permitía que nadie saliera a la calle”, comentó Gloria Gil, quien optó por regresarse a su casa.

“No entiendo por qué esta vez cerraron acceso a salidas. No me gustó como manejaron las cosas. No quiero ni saber qué hubiera podido pasar si hubiera habido una emergencia en esas salidas. Pensé que iba a haber una estampida o algo así, porque había gente muy enojada y los policías solo decían que no había espacio”.

Muchos fans se quedaron atrapados a la salida de la estación de Fulton por horas. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Oportunidad monetaria

Para otros neoyorquinos, como Jacinto López, la celebración se convirtió en una oportunidad para hacer unos dolaritos extra, por lo que optó por vender camisetas de los Nicks a las afueras de la estación Brooklyn Bridge, adonde concluyó el desfile.

“Uno tiene que aprovechar estos momentos de furor. Así como uno ve a muchachos que se están subiendo a los árboles, a los postes y hasta a los techos de los kioskos para poder ver a los campeones, para trabajadores como yo esto fue una ocasión para poder hacer mi agosto, porque todos quieren contagiarse de la fiebre de los Nicks”, dijo el colombiano.

Tras finalizar el desfile, el entrenador Mike Brown, el MVP de las Finales Jalen Brunson y los miembros del equipo recibieron las llaves de la Ciudad, de manos del alcalde, Zohran Mamdani, en una ceremonia repleta a las afueras de la Alcaldía. El mandatario elogió al equipo campeón y resaltó los valores de los neoyorquinos, especialmente ese espíritu de unidad que se ha vivido.

Nueva York rindió homenaje a los Knicks. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Los Knicks no solo ganaron para la ciudad de Nueva York, ganaron como la Ciudad de Nueva York. ¿Qué es Nueva York sino tener la espalda contra la pared, un sueño que parece inalcanzable, un alquiler que no sabes cómo vas a pagar?”, dijo Mamdani.

” ¿Qué es Nueva York sin tener al 99.6 por ciento del mundo en contra? ¿Y quiénes somos los neoyorquinos si no personas que escuchan esas probabilidades y sonreímos? Personas que ven una probabilidad de éxito del 0.4 por ciento y preguntan: “¿Por qué me dan ventaja?”, agregó el burgomaestre. “Esta es nuestra ciudad. Este es nuestro equipo. Durante 53 años observamos. Durante 53 años esperamos. Ahora, hemos ganado”.

Entrada la tarde, los fans de los Knicks se dispersaron y continuaron con su fiesta en diferentes puntos de la ciudad, “listos para una próxima fiesta donde celebremos como hormiguitas llenando todas las calles y gritando de alegría”, como aseguró el boricua David Luna, mientras se dirigía al abarrotado tren que este jueves vio en unas horas una cantidad de gente que hacía mucho tiempo no veía. ” Todos somos Nueva York. Y hoy todos somos Knicks”, dijo.

El alcalde Mamdani homenajeó a los Nicks en la sede de la Alcaldía. Foto Flickr Alcaldía de NYC

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