Maddox, hijo de Angelina Jolie, solicita formalmente quitarse el apellido de Brad Pitt

Maddox, uno de los hijos mayores de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, inició el proceso legal para eliminar formalmente el apellido de su padre de su nombre.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Maddox presentó formalmente la solicitud para cambiar su nombre y omitir el apellido de su padre, alegando motivos personales. El joven quiere adoptar oficialmente el nombre de Maddox Chivan Jolie, manteniendo solo el apellido materno.

Esta decisión se da meses después de que el joven de 24 años omitiera el apellido paterno en los créditos de “Couture”, la película protagonizada por Angelina Jolie y en la que trabajó como asistente de producción. Esto deja en evidencia la distante relación que mantiene Brad Pitt con sus hijos, con quienes no ha tenido un buen vínculo tras el divorcio.

Maddox es el segundo de los hijos de Pitt y Jolie que decidió eliminar legalmente su apellido paterno casi 10 años después de la separación de sus padres. Shiloh fue la primera en dar este paso en mayo de 2024 cuando hizo una solicitud legal para quitar el apellido de su padre de su nombre cuando cumplió 18 años. En agosto de ese mismo año, la solicitud fue aprobada.

“Ella tomó una decisión independiente y significativa después de acontecimientos dolorosos (…) y, como abogado de Shiloh, estoy obligado a publicar un aviso legal porque la ley de California exige que cualquiera que quiera cambiar su nombre lo haga. Ese aviso legal se publicó en Los Ángeles Times, como es obligatorio”, dijo Peter Levine, abogado de Shiloh, a Page Six en aquel momento.

Otros de los seis hijos de la famosa expareja también han decidido omitir el apellido paterno. Vivienne omitió el apellido de su padre de sus créditos del musical de Broadway ‘The Outsiders’, el cual ayudó a producir junto a su madre. Lo mismo ocurrió con Zahara, quien solo usó el apellido de su madre al presentarse como integrante de la hermandad Alpha Kappa Mu Pi en el Spellman College en 2023. En su graduación en mayo de 2026, la joven obtuvo su título en Psicología y durante la ceremonia de graduación también omitió el apellido paterno.

Angelina Jolie adoptó a Maddox en Camboya cuando tenía siete meses. Luego de que la actriz inició su relación con Brad Pitt, el actor adoptó legalmente a Maddox en 2007.

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