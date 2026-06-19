Greeicy desata polémica a pocos días de lanzar su nuevo álbum

En las últimas semanas, Greeicy ha estado haciendo gira de medios promocionando el estreno de su cuarto álbum de estudio, titulado “Candela”. Este nuevo material ha estado disponible en todas las plataformas digitales desde este 22 de mayo.

Ahora, el nuevo lanzamiento se ha visto opacado con una participación de la cantante colombiana en el podcast “KAPRA Diner”, presentado por el español Andoni Valgardi.

Un clip del podcast compartido en redes sociales se hizo viral porque en él Greeicy confiesa que terminó su relación con el también cantante Mike Bahía. Esto generó muchos comentarios, pues la colombiana rompe a llorar al contarlo.

¿Es verdad que Greeicy y Mike Bahía terminaron?

Aunque para muchos fanáticos de Greeicy y Mike Bahía este podcast del español es desconocido, la verdad es que uno de los objetivos que tiene es comprobar cuál es el impacto de algunos clips en redes sociales y cómo una mentira puede parecer verdad.

Los productores del programa le presentan a los invitados una historia inventada que pueda servir de clip para generar justamente lo que pasó con la colombiana. Así se comprueba que, aunque el episodio dura mucho tiempo, el clip de un minuto es lo único que llega a la gente.

La historia inventada de Greeicy fue anunciar que había terminado su relación con Bahía, algo que impacta mucho al público porque son una de las relaciones más sólidas e idealizadas de la industria musical latina.

Además de decir que había terminado su relación, también dio la supuesta causa de la ruptura: dice que comenzó a gustarle otra persona y que esa persona era una mujer famosa. Mientras Valgardi seguía haciendo preguntas, Greeicy dijo que la mujer de la que se había enamorado era Tini.

Todo el clip que ha circulado en redes sociales se ve muy real, pues la cantante incluso llora y tiembla mientras cuenta la historia. Pero nada de lo que dice es verdadero. Greeicy y Mike Bahía no han terminado su relación.

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