Nueva York propone ampliar carriles exclusivos para autobuses y bicicletas en la sexta avenida de Manhattan

La Alcaldía de Nueva York y el Departamento de Transporte de la ciudad presentaron una propuesta para modernizar la Sexta Avenida en Manhattan mediante la ampliación de carriles exclusivos para autobuses y bicicletas. Esto permitiría agilizar los desplazamientos de más de 51,000 pasajeros diarios y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El plan contempla la creación de un nuevo carril de autobuses separado del borde de la acera entre Watts Street y la calle 34, un tramo donde actualmente no existe infraestructura exclusiva para este tipo de transporte.

Además, los carriles ya existentes entre las calles 34 y 58 serían transformados en carriles desplazados hacia el centro de la vía, lo que en algunos sectores permitirá contar con dos carriles exclusivos para autobuses, informó la Alcaldía de Nueva York.

En cuanto a la movilidad ciclista, la propuesta prevé ampliar el carril protegido para bicicletas desde la calle 35 hasta la 59, creando una vía de doble ancho en gran parte de la avenida, desde Lispenard Street hasta la calle 59.

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que miles de neoyorquinos dependen diariamente de los autobuses que circulan por este corredor para trasladarse al trabajo, la escuela o sus hogares, y señaló que las mejoras buscan reducir los retrasos ocasionados por el tráfico y ofrecer un sistema de transporte público más eficiente y seguro.

Según datos del NYC DOT, los autobuses locales que recorren la Sexta Avenida registran velocidades de apenas 3.5 millas por hora (5.6 km/h), una cifra similar al ritmo promedio de una persona caminando. Los autobuses expresos alcanzan velocidades de solo 4.2 millas por hora (6,8 km/h) durante las horas pico de la tarde.

Las autoridades explicaron que los carriles desplazados ayudan a acelerar los recorridos porque permiten a los autobuses evitar vehículos estacionados que suelen bloquear los carriles ubicados junto a la acera, al tiempo que mantienen espacios para carga, descarga y ascenso o descenso de pasajeros.

Medidas de seguridad vial

La Sexta Avenida forma parte de los corredores prioritarios de la estrategia Vision Zero debido a sus elevados índices de muertes y lesiones graves entre peatones.

Por ello, el proyecto también incluye extensiones de aceras pintadas, islas peatonales y modificaciones en las intersecciones para reducir la velocidad de los vehículos al girar. De acuerdo con el NYC DOT, intervenciones similares implementadas en la Tercera Avenida permitieron aumentar la velocidad de los autobuses hasta en 14% y reducir las lesiones en 28%.

La propuesta fue presentada el miércoles ante la Junta Comunitaria 4 de Manhattan y será expuesta próximamente ante otros organismos comunitarios del distrito. Posteriormente, la agencia revisará los comentarios recibidos antes de definir el diseño final e iniciar su instalación.

El congresista Jerrold Nadler, miembros de la Asamblea estatal y del Concejo Municipal, así como grupos defensores del transporte público y del uso de la bicicleta, destacaron el potencial del proyecto para reducir la congestión, acelerar los viajes y aumentar la seguridad de peatones y ciclistas en uno de los corredores más concurridos de Manhattan.

Sigue leyendo:

• Alcaldía de NYC cancela las cámaras en autobuses escolares

• Sindicato paraliza “temporalmente” carruajes con caballos tras racha trágica en Central Park de Nueva York

• Todos los ajustes del transporte público en NY y NJ durante el Mundial 2026