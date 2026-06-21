Alcaldesa apoya la cancelación del concierto de Kanye West en San Antonio

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, pidió a las autoridades cancelar el concierto que el rapero Kanye West tiene previsto realizar el próximo 4 de julio en el estadio Alamodome de la ciudad.

De acuerdo con la alcaldesa, el historial de comentarios antisemitas del rapero lo convierte en una persona inapropiada para un recinto financiado por la ciudad. A través de su cuenta en X, la funcionaria pública respaldó la cancelación del show de West.

Según explicó, su postura se debe a que considera inapropiada la presentación de un artista que ha hecho pública su postura antisemita en una instalación financiada por la ciudad y mucho menos durante la celebración del Día de la Independencia.

“La ciudad militar de Estados Unidos no debería recibir en una instalación financiada por la ciudad como el Alamodome a alguien con un historial de discursos de odio y comentarios antisemitas; jamás, y mucho menos el 4 de julio, el 250 aniversario de nuestra nación. Enfrentar el antisemitismo es precisamente lo que se necesita para lograr una unión más perfecta”, escribió Jones.

I support canceling the @kanyewest concert.



Military City USA should not host someone with a record of hate speech and antisemitic comments in a city-funded facility like our Alamodome?not ever, and certainly not on July 4th, our Nation’s 250th birthday.



Standing up to? — Mayor Gina Ortiz Jones (@Mayor_GOJ) June 20, 2026

Esta postura de Ortiz Jones llega después del pronunciamiento de un grupo de políticos bipartidistas que respaldaron la cancelación del concierto de Kanye West en Florida.

Kanye West tiene programados dos conciertos los días 26 y el 28 de junio en el estadio Raymond James de Tampa. El senador Rick Scott pidió a las autoridades cancelar los conciertos argumentando que no se debería permitir que West actuara en instalaciones financiadas con los impuestos de los ciudadanos.

“Nunca debemos permitir el antisemitismo en ningún lugar, y tenemos que oponernos a él”, dijo Scott desde el Museo del Holocausto de Florida en San Petersburgo el pasado 15 de junio.

Scott estuvo acompañado por una coalición bipartidista y señaló la importancia de la unión con este propósito en común. “Estamos aquí unidos porque esto es más importante que la política”, dijo Scott.

Kanye West ha enfrentado una ola de rechazos y cancelaciones en Europa debido a su comportamiento antisemita del pasado. Los shows que el rapero tenía previstos realizar en Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza han sido cancelados o pospuestos.

El rapero intenta retomar su carrera luego de la cancelación pública que ha protagonizado durante los últimos años, luego de que se declaró admirador de Hitler, creó una canción en su honor y vendió camisetas con esvásticas estampadas.

En enero de este año, el rapero publicó una carta en la que se disculpó por su comportamiento antisemita. Kanye West atribuyó su comportamiento a su trastorno bipolar no tratado y confesó que sufrió un fuerte cuadro depresivo. Por esa razón fue internado en un centro especializado y ahora que está recuperado, planea retomar su carrera.

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