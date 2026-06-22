El RB Leipzig pagó cláusula al Mallorca por el DT Martín Demichelis

El RB Leipzig de la Bundesliga pagó la cláusula de rescisión del técnico argentino Martín Demichelis en el Mallorca, abandonado la entidad balear apenas tres semanas después de haber firmado una renovación contractual que lo vinculaba con el club hasta 2028.

La marcha de Demichelis supone un golpe demoledor para el director de fútbol, Pablo Ortells, quien se encontraba diseñando mano a mano con el estratega argentino el proyecto para la campaña 2026/2027.

La fuga del técnico deja al club en una situación de máxima vulnerabilidad. Tras consumarse el doloroso descenso en la última jornada de la pasada campaña, donde Demichelis sumó unos meritorios 18 de 36 puntos tras relevar a Jagoba Arrasate, pero muriendo en la orilla al empatar a 42 puntos con Osasuna y Levante, el Mallorca afronta ahora una reestructuración severa.

La plantilla ya ha sufrido bajas capitales con los traspasos de referentes de la talla de Vedat Muriqi y Pablo Maffeo, por lo que el nuevo inquilino del banquillo tendrá que liderar una reconstrucción prácticamente desde los cimientos.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, las oficinas de Son Moix trabajan a marchas forzadas. La entidad balear confía en anunciar a lo largo de esta misma semana al sustituto de Demichelis, un perfil que deberá asumir de inmediato la presión y el mandato obligatorio de devolver al Mallorca a LaLiga EA Sports.

El Leipzig, por su parte, se lleva a un técnico al alza que demostró su capacidad competitiva en el fútbol español y que ahora dará el salto a las exigencias de la élite alemana y europea.

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