10 conductas de inmadurez que pueden confundirse con señales de autismo, según fuentes médicas

Algunas conductas infantiles pueden preocupar a madres, padres y docentes porque parecen señales de autismo. Un niño que hace berrinches intensos, evita mirar a los ojos, juega solo o se altera con los cambios puede generar dudas. Pero esas conductas no siempre significan trastorno del espectro autista: a veces están relacionadas con inmadurez, ansiedad, impulsividad, dificultades de autorregulación, retrasos del lenguaje u otros ritmos de desarrollo.

El punto clave es no sacar conclusiones por una conducta aislada. El autismo es una condición del neurodesarrollo y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, suele incluir dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción, junto con conductas repetitivas, intereses restringidos o respuestas sensoriales particulares. El propio CDC advierte que algunas personas sin autismo también pueden presentar algunos de esos rasgos, pero en el TEA suelen afectar de manera significativa la vida cotidiana.

Por eso, antes de hablar de autismo, los especialistas recomiendan mirar el conjunto: la edad del niño, la intensidad de las conductas, su persistencia, los contextos en los que aparecen y el impacto en el lenguaje, el juego, la escuela, la convivencia y la autonomía.

10 conductas de inmadurez que pueden confundirse con autismo

Algunas conductas infantiles pueden parecer señales de autismo, pero también responder a inmadurez o diferencias en el ritmo de desarrollo.

Berrinches frecuentes

Los berrinches pueden formar parte del desarrollo infantil, sobre todo cuando un niño todavía no sabe tolerar la frustración, esperar turnos, expresar lo que siente o aceptar límites. Eso puede indicar inmadurez emocional, pero no necesariamente autismo.

La señal merece más atención cuando las crisis son muy intensas, difíciles de calmar, aparecen ante cambios mínimos, se relacionan con sobrecarga sensorial o afectan de manera repetida la vida familiar, escolar o social. También conviene evaluar si hay otros signos asociados, como dificultades de comunicación, rigidez marcada o poca reciprocidad social.

Dificultad para compartir

No querer prestar juguetes, enojarse cuando otro niño toca sus cosas o querer decidir todo en el juego pueden responder a inmadurez social. Muchos niños necesitan tiempo para aprender negociación, turnos y reciprocidad.

En el autismo, la dificultad social suele formar parte de un patrón más amplio. Puede haber poco interés en el juego compartido, problemas para interpretar gestos, dificultad para sostener intercambios o poca respuesta a señales sociales. El CDC ubica las dificultades de comunicación e interacción social entre los rasgos centrales del TEA.

Aún quedan muchas barreras por derribar respecto al autismo entre la comunidad hispana. Crédito: Shutterstock

Preferir jugar solo

Jugar solo no es, por sí mismo, una señal de alarma. Algunos niños son más tranquilos, tímidos, introvertidos o necesitan más tiempo para integrarse a un grupo.

La preocupación aumenta si el niño evita de forma constante la interacción, no responde cuando otros intentan acercarse, no busca compartir intereses o parece no registrar la presencia de otros niños. También importa si esa conducta aparece en muchos contextos y no solo en una situación puntual, como un cumpleaños, una escuela nueva o un ambiente que le genera inseguridad.

Evitar el contacto visual

Un niño puede mirar poco a los ojos por timidez, vergüenza, cansancio, ansiedad o falta de confianza. El contacto visual también varía según la personalidad, la cultura y el contexto.

En el autismo, la diferencia en el contacto visual puede aparecer junto con otras señales de comunicación no verbal: menor uso de gestos, escasa expresión facial compartida, dificultad para señalar algo interesante o problemas para alternar la mirada entre una persona y un objeto.

El criterio clínico no se apoya en un solo rasgo, sino en un patrón persistente de comunicación social. El CDC resume que el diagnóstico de TEA se basa en déficits persistentes en áreas de comunicación social e interacción, además de otros criterios conductuales.

Hablar poco en ciertos ambientes

Algunos niños hablan poco porque son tímidos, están cansados, se sienten observados o necesitan tiempo para adaptarse. También puede haber diferencias normales en el ritmo de adquisición del lenguaje.

Pero conviene consultar si hay retraso claro del lenguaje, pérdida de palabras que el niño ya usaba, ausencia de gestos para comunicarse, poca respuesta al nombre o dificultad sostenida para iniciar o mantener intercambios acordes a la edad.

La American Academy of Pediatrics recomienda el seguimiento del desarrollo y el tamizaje específico para autismo a los 18 y 24 meses, justamente para detectar señales tempranas y derivar cuando sea necesario.

Repetir frases, juegos o rutinas

La repetición también forma parte del aprendizaje infantil. Muchos niños repiten canciones, diálogos de dibujos animados, juegos o preguntas porque están incorporando lenguaje, anticipando situaciones o buscando seguridad.

La señal merece más atención cuando la repetición es muy rígida, desplaza gran parte de la comunicación espontánea o genera mucha angustia si se interrumpe. Las conductas repetitivas y los intereses restringidos forman parte de los rasgos que el CDC describe en el trastorno del espectro autista.

Enojarse ante los cambios

A muchos niños les cuesta cambiar de plan, dejar una actividad placentera o pasar de un juego a la hora de dormir. Eso puede reflejar inmadurez, cansancio o dificultades normales de transición.

En el autismo, la insistencia en rutinas puede ser más intensa y persistente. Cambios pequeños pueden generar crisis, angustia fuerte o necesidad extrema de que todo ocurra de la misma manera. Las guías NICE para menores de 19 años recomiendan considerar la derivación y evaluación profesional cuando aparecen patrones compatibles con autismo en comunicación social, conducta, intereses o respuesta al entorno.

Parecer “mandón” o inflexible

Algunos niños quieren dirigir el juego porque todavía están aprendiendo a negociar, escuchar ideas ajenas o tolerar que las cosas no salgan como esperan. Eso puede estar vinculado a la inmadurez social.

La diferencia está en la flexibilidad progresiva. Si el niño, con ayuda y práctica, logra aceptar reglas compartidas, alternar roles o incorporar propuestas de otros, puede tratarse de una habilidad en desarrollo. Si la rigidez bloquea casi todo el juego social, genera aislamiento o se combina con otras señales de comunicación y conducta, conviene pedir orientación.

Tener intereses muy intensos

Que un niño se entusiasme mucho con dinosaurios, trenes, mapas, planetas, autos o números no significa automáticamente autismo. Los intereses intensos también pueden ser parte de la personalidad, del juego simbólico o de una etapa.

La señal requiere más atención cuando el interés domina casi todas las conversaciones, impide otras actividades, genera angustia al interrumpirse o aparece junto con dificultades sociales y comunicativas. El autismo se evalúa como un conjunto de rasgos, no como una afición fuerte por un tema.

Reaccionar mal al ruido, la ropa o ciertos alimentos

La sensibilidad a ruidos, luces, etiquetas de la ropa, texturas o sabores puede aparecer en niños sin autismo. A veces se relaciona con inmadurez sensorial, ansiedad, hábitos, experiencias previas o preferencias marcadas.

En el autismo, las diferencias sensoriales suelen integrarse en un patrón más amplio. Pueden incluir hipersensibilidad o baja sensibilidad a sonidos, luces, texturas, movimiento, contacto físico o dolor, con impacto en la vida diaria. El CDC menciona que las personas con TEA pueden tener formas diferentes de aprender, moverse, prestar atención y responder al entorno.

Por qué no conviene diagnosticar desde casa

La confusión es comprensible: muchas conductas infantiles se superponen entre distintos cuadros o etapas del desarrollo. Un niño ansioso puede parecer desafiante. Un niño con TDAH puede tener berrinches por impulsividad. Un niño con retraso del lenguaje puede frustrarse porque no logra comunicarse. Y un niño inmaduro puede necesitar más tiempo para aprender habilidades sociales.

Child Mind Institute advierte que los problemas de conducta pueden estar relacionados con distintas causas, como TDAH, ansiedad, aprendizaje o experiencias de estrés, y que una evaluación adecuada ayuda a evitar diagnósticos erróneos o incompletos.

Por eso, la pregunta no debería ser “¿esto es autismo o inmadurez?” a partir de una sola escena. La pregunta más útil es: ¿esta conducta es persistente, intensa, aparece en varios contextos y afecta la vida diaria del niño?

Cuándo consultar al pediatra o a un especialista

Conviene consultar si las conductas preocupan, se repiten durante semanas o meses, aparecen en distintos ambientes o interfieren con el lenguaje, el juego, el aprendizaje, la alimentación, el sueño o la convivencia.

También es importante pedir evaluación si el niño pierde habilidades que ya tenía, deja de responder a su nombre, no señala para mostrar interés, no usa gestos, evita de forma sostenida la interacción, no desarrolla el lenguaje esperado para su edad o presenta crisis muy intensas ante cambios pequeños.

La American Academy of Pediatrics recomienda el tamizaje específico para autismo a los 18 y 24 meses, además del seguimiento regular del desarrollo. El CDC también indica que todos los niños deberían ser evaluados específicamente para TEA en esas visitas pediátricas.

La inmadurez puede mejorar con tiempo, acompañamiento, límites claros y aprendizaje de habilidades. El autismo, cuando está presente, no se resuelve simplemente “esperando”, pero una detección temprana permite ofrecer apoyos adecuados. La clave es observar sin alarmismo, evitar etiquetas rápidas y consultar con profesionales cuando algo preocupa.

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