Rosalía expresa su emoción por su actuación en “Euphoria”: “Era el primer casting de mi vida”

La cantante española Rosalía expresó su emoción con el estreno del episodio número tres de la tercera temporada de la serie de HBO “Euphoria”, en donde debutó como actriz.

La artista recurrió a sus redes sociales para expresar su emoción y agradecimiento al ser elegida para interpretar un personaje en la exitosa serie de la plataforma de streaming. La artista publicó una serie de fotos en las que mostró parte de su experiencia grabando para la serie.

“Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas”, comenzó escribiendo la artista en el post.

Rosalía explicó el reto que implicó interpretar este personaje y las secuelas físicas de su esfuerzo para aprender la coreografía.

“Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48 horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps. Gracias, Sam, y a todo el resto por creer en mí. 💜 Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima por esta experiencia”, finalizó la artista, agradeciendo al creador de “Euphoria”, Sam Levinson, por la oportunidad.

De acuerdo con la serie de fotos que publicó la artista, el personaje que interpretó Rosalía se caracterizaba por usar diminutos atuendos, enormes tacones, maquillaje exagerado y la habilidad de hacer pole dance.

En agosto de 2025, Sam Levinson dijo en una entrevista a Elle que dio rienda suelta a la creatividad de Rosalía para el desarrollo de personaje.

“Me encanta dejarla actuar en una escena. La dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y en español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que rodamos, estoy detrás de la cámara sonriendo”, dijo el director de la serie.

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