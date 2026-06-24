Demandan al Madison Square Garden por presunta filtración masiva de datos biométricos

El emblemático Madison Square Garden, hogar de los campeones de la NBA, los New York Knicks, enfrenta una creciente tormenta legal tras una presunta filtración de datos que habría comprometido información personal y biométrica de hasta 26 millones de personas.

De acuerdo al New York Times, la demanda colectiva fue presentada esta semana en un tribunal federal de Nueva York contra la empresa propietaria del recinto, Madison Square Garden Entertainment. La acción judicial surge después de que el grupo de ciberdelincuentes denominados ShinyHunters asegurara haber accedido a sistemas internos de la compañía y obtenido más de 42 gigabytes de información sensible.

Según la querella, los datos presuntamente robados incluyen información obtenida a través de sistemas de reconocimiento facial utilizados en el recinto desde 2018, además de números de Seguro Social, historiales de verificación de antecedentes, calificaciones crediticias y otros registros personales de visitantes.

Un historial polémico por el uso de reconocimiento facial

El demandante principal, Carlos Avalo, sostiene que sus datos pudieron haber sido recopilados cuando asistió a un concierto en septiembre de 2025. Aunque todavía no ha sido notificado oficialmente por la empresa, afirma tener razones para creer que su información forma parte de los archivos comprometidos y expresó preocupación por el posible uso indebido de esos datos.

La demanda también recuerda la controversia que rodea desde hace años al uso de tecnología de reconocimiento facial en el Madison Square Garden. En 2023, la práctica fue objeto de críticas por parte de defensores de la privacidad y autoridades estatales, incluida la fiscal general de Nueva York, Letitia James, luego de que la empresa utilizara el sistema para identificar y expulsar de eventos a abogados vinculados con despachos que mantenían litigios activos contra la compañía.

Los abogados del caso argumentan que MSG Entertainment continuó recopilando y almacenando información extremadamente sensible pese a antecedentes de incidentes de ciberseguridad. La demanda sostiene que la empresa no adoptó medidas suficientes para proteger esos datos y que su respuesta tras conocerse el presunto ataque informático ha sido insuficiente.

La denuncia radica en que la empresa que maneja el Madison Square Garden era consciente de la vulnerabilidad de su sistema y aún así, siguió recopilando datos personales de los asistentes a la arena. (Foto: Ryan Murphy/AP)

5 demandas activas por el mismo incidente

La acción presentada por Avalo no es la única. Desde que se conoció la supuesta intrusión, otras 4 demandas colectivas similares fueron registradas en tribunales federales de Nueva York. En total, existen 5 procesos judiciales relacionados con el incidente, algunos de los cuales también incluyen como demandada a Madison Square Garden Sports.

Entre los ejemplos de información filtrada que circulan en internet, según reportes citados en la demanda, figuran evaluaciones internas de riesgo sobre celebridades y asistentes frecuentes al recinto. El documento menciona que el actor y reconocido aficionado de los Knicks, Ben Stiller, aparecía clasificado como de “bajo riesgo”, mientras que el rapero A Boogie wit da Hoodie figuraba como de “alto riesgo”.

Los demandantes buscan una compensación mínima de $5 millones de dólares, aunque la cifra final podría ser considerablemente superior. La querella solicita indemnizaciones por daños reales y compensatorios, restitución económica, intereses y honorarios legales para una clase potencialmente integrada por millones de personas.

El caso también ha expuesto una preocupación creciente en el mundo del deporte profesional. Un reciente informe de la firma británica de ciberseguridad Darktrace concluyó que la industria deportiva se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques informáticos. Según la encuesta realizada entre profesionales de seguridad tecnológica en organizaciones deportivas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, el 84% reportó haber sufrido al menos un incidente cibernético durante el último año.

Mientras avanzan las demandas, el presunto hackeo amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de privacidad y protección de datos vinculados a una instalación deportiva en EE.UU.

Sigue leyendo:

* Video muestra que hombre se lanzó desde un balcón del Madison Square Garden durante un concierto

* Hombre muere tras caer desde una zona elevada durante un concierto en el Madison Square Garden

* Madison Sq Garden vs alcalde Mamdani: guerra en Nueva York en torno a los Knicks