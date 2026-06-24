Giselle Blondet asegura estar lista para un nuevo reto profesional

En las últimas semanas, Giselle Blondet ha dado entrevistas en las que habla sobre cómo atravesó y superó la infección que afectó su salud. Para tratarlo tuvo que ser sometida a dos operaciones y a un largo tiempo de recuperación.

Este reto personal que tuvo que atravesar también la hizo reflexionar sobre proyectos profesionales en los que querría o no participar. En una reciente entrevista que dio a “People en Español”, aseguró que está preparada para asumir un nuevo proyecto.

Al mismo tiempo que asegura estar buscando e ideando un nuevo proyecto, también explica cuáles son las condiciones que tiene para aceptarlo o llevarlo a cabo. “Estoy ya como hormiga brava y trabajando en nuevas ideas, pero, lo más importante es que lo que acepte hacer, debe tener una intención, un propósito alineado con lo que yo creo. Y si estoy en la televisión, quiero hacer algo que, cuando las personas me vean, sientan alegría. Eso es quien yo soy en realidad, no es un personaje, no es una pose. Quiero ser eso (yo) más que nunca”.

Para ella lo más importante es que el nuevo reto profesional que enfrente le permita ser ella misma y desarrollarse como siempre ha querido hacerlo. Hay que recordar que, antes de comenzar con su proceso de curación, la presentadora y actriz de 64 años era parte del equipo de “La Mesa Caliente”.

Aunque es consciente de lo que siempre ha querido ser ante las cámaras y ante sus seguidores, también sabe que algo cambió en ella tras la enfermedad y que eso la está haciendo atravesar un duelo. En la conversación que mantuvo con “People en Español”, Blondet dijo: “Estoy en el proceso de volver a ser yo, con la misma alegría y sentido del humor”.

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