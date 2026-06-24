Salario mínimo en Chicago: a cuánto aumentará desde el 1 de julio

Miles de trabajadores en Chicago recibirán un aumento en el salario mínimo, a partir del 1 de julio. La medida forma parte de una serie de incrementos que ya se han aplicado en otras ciudades y estados del país durante el 2026.

Actualmente, el salario mínimo en Chicago es de $16.60 dólares por hora para los empleadores que cuentan con cuatro o más trabajadores, pero desde julio subirá a $17.05 dólares, informa el gobierno de la localidad en su sitio web, citando lo estipulado en la Ordenanza sobre el Salario Mínimo.

“El salario mínimo de Chicago se aplica a cualquier empleador con cuatro o más empleados. Aumenta anualmente según el Índice de Precios al Consumidor o un 2.5%, lo que sea menor”, se lee en la plataforma.

La medida representa un incremento de 45 centavos por hora respecto al monto vigente, una actualización establecida por la legislación local para ajustar los salarios de acuerdo con la inflación.

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¿Qué ocurrirá con los trabajadores que reciben propinas?

El aumento también beneficiará a los empleados que dependen parcialmente de las propinas para complementar sus ingresos, por ejemplo los camaremos y meseros.

En este sentido, el salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas será de $12.96 por hora, a partir del 1 de julio.

Sin embargo, la legislación mantiene una protección adicional para estos empleados: si la suma entre el salario base y las propinas obtenidas durante la jornada no alcanza el salario mínimo completo establecido por la ciudad, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

Esta disposición busca garantizar que todos los trabajadores reciban, al menos, el salario mínimo legal independientemente de la cantidad de propinas que obtengan.

El salario mínimo en Chicago es mayor que en el resto de Illinois

Uno de los aspectos más relevantes del aumento es que Chicago seguirá manteniendo un salario mínimo superior al del resto de Illinois.

Mientras el salario estatal permanece en $15 por hora para trabajadores adultos, la ciudad continuará ofreciendo una remuneración mínima más elevada, debido a su propio marco regulatorio y al mayor costo de vida que enfrentan los residentes de la zona metropolitana.

Esta diferencia ha convertido a Chicago en una de las localidades más atractivas para trabajadores que buscan mejores ingresos dentro del estado.

El condado de Cook, donde se encuentra gran parte del área metropolitana, también implementará nuevos montos desde el 1 de julio: $15.40 por hora para trabajadores con propinas y $9.25 para empleados con propinas.

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