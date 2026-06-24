Savannah Guthrie suplica por información sobre su madre desaparecida

El 1 de febrero de este año, la periodista Savannah Guthrie y sus hermanos reportaron la desaparición de su madre, Nancy Guthrie. Casi cinco meses después, no se tiene información sobre el paradero de la señora y la periodista ha suplicado por información nuevamente.

La súplica se hizo a través de la transmisión de “Today” este 23 de junio, el programa donde trabaja Guthrie. Durante su declaración agradeció la compañía de sus compañeros de trabajo, pero también aprovecha para decir que ella y su familia están viviendo muy mal sin saber de su madre.

Estas declaraciones llegaron poco después de que se difundiera el contenido de una segunda carta que recibió la familia pocos días después de la desaparición de Nancy a inicios de este año. Lo que se ha revelado es que la carta les informaba que su madre está muerta, pero no adjuntaron pruebas ni información de dónde está el cuerpo.

Luego de que en el programa se hablara sobre el contenido de la carta y actualizaciones del caso, Guthrie intervino diciendo: “Esto es inusual y sin precedentes, por decir lo menos, estar aquí sentada. No tengo ningún comentario sobre esta historia, y no estoy involucrada en nuestra cobertura, pero no puedo fingir que no estoy aquí. Y ya que estoy, quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarles que se presenten. ¿Alguien sabe algo? Y esta es una historia nueva que está en su radar hoy, pero esta es la vida que vive mi hermana, que vivo yo, que vive mi hermano, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos, todos los días. Y estamos sufriendo muchísimo. No podemos tener paz”.

Al mismo tiempo, aprovechó para explicar lo difícil que ha sido para ella continuar durante estas semanas con el programa y también para seguir pidiendo cualquier tipo de información que alguna persona pueda tener.

Apuntó: “Les rogamos su ayuda y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Así que, por favor, si nos están viendo, por pequeña que sea la ayuda, la recompensa está ahí. Pueden decírnoslo, puede ser anónimo. Por favor, hagan lo correcto por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla, jamás”.

Hay que recordar que la periodista y sus hermanos también están ofreciendo una recompensa de $1 millón de dólares por el regreso de su madre, quien tiene 84 años.

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