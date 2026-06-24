“Dai Dai”, ahora en español y el amuleto de muchos, según Shakira

La victoria de Colombia ante República Democrática del Congo tuvo música propia. Mientras la selección cafetera celebraba el 1-0 que la dejó en la cima del Grupo K del Mundial 2026, Shakira presentó la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo que interpreta junto a Burna Boy.

La primicia llegó de la mano de Telemundo, cadena estadounidense de habla hispana que estrenó el tema durante la transmisión del encuentro. La coincidencia no pudo ser más favorable para la cantante ya que su país sumó tres puntos decisivos y ella volvió a poner su voz en el escenario más grande del fútbol internacional.

“Dai Dai” fue lanzada originalmente el 15 de mayo como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reúne a Shakira con Burna Boy en una producción que mezcla idiomas, ritmos y referencias al entusiasmo colectivo que despierta el torneo. Además, las regalías del tema serán destinadas al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

Versión pensada para el público hispanohablante

La llegada de “Dai Dai” en español representa la tercera lectura de la canción. El pasado 12 de junio, Shakira y Burna Boy compartieron en sus canales oficiales de YouTube una versión electrónica realizada por Clean Bandit, una apuesta que amplió el alcance de un tema concebido para acompañar las emociones del Mundial.

Ahora, la voz de la barranquillera toma mayor protagonismo para conectar con el público latinoamericano. La letra conserva frases como “Lo que te rompió una vez te hizo fuerte” y “Estás a punto de alcanzar la gloria”, dos líneas que dialogan con la presión, la esperanza y el deseo de triunfo que atraviesan a cada selección.

La canción ya había tenido una presentación especial durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando Shakira y Burna Boy llevaron “Dai Dai” al escenario en Ciudad de México.

? ¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA! ????



? Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre. ?



¿Bailan como? pic.twitter.com/VrqYWkPAZv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

El amuleto de las grandes figuras

Shakira también aprovechó el momento para compartir una historia en Instagram junto a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, entre otros. La artista escribió: “Parece que ‘Dai Dai’ les está dando suerte a estos máximos goleadores”.

La publicación convirtió el estreno en una celebración más amplia, marcada por las figuras que ya protagonizan el Mundial y por el buen presente de Colombia, que ahora lidera el Grupo K tras imponerse por 1-0 a República Democrática del Congo.

Pero, la cantante todavía tiene una cita pendiente con el torneo. El domingo 19 de julio interpretará oficialemente la versión en español de “Dai Dai” durante la final que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido como “MetLife Stadium”, ante más de 82,000 espectadores.

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