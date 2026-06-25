Gloria Estefan y su hija Emily estrenan la obra musical “Basura”

Gloria Estefan no para de trabajar en el orbe artístico a sus 68 años y, aunque no se trate directamente de una entonación personal, este miércoles estrenó la obra musical “Basura”, liderándola junto a su hija Emily, en el emblemático Alliance Theatre.

“Basura” es el título de esta representación en las tablas que se presentará hasta el próximo 12 de julio, según informó la veterana cantante a través del portal Acceso Total, que es transmitido por la cadena de Telemundo.

“Basura”, una obra inspirada en la vida real

Esta representación se basa en la recolección de materiales reciclables para elaborar con ellos instrumentos musicales. A través de las imágenes compartidas, se puede observar el ejemplo de uno de los instrumentos que realizan con materiales reciclables, representados en un violín, y con los mismos materiales, pueden construir instrumentos de distintos tipos y estilos.

La obra musical está inspirada en la orquesta de instrumentos reciclados de Paraguay, Cateura, transmitiéndole un mensaje a la humanidad sobre todas las cosas buenas que se pueden realizar con ese tipo de materiales, incluso más allá de un instrumento.

Esto dice Gloria Estefan sobre la obra musical “Basura”

Estefan y su hija fueron entrevistadas por Telemundo, manifestando ambas su satisfacción por haber sacado este reflexivo proyecto adelante, luego de tanto tiempo preparándolo.

“Después de cuatro años y medio de trabajo, se estrena ´Basura´, ya en su forma finita. Estamos felices, honrados y privilegiados de contar esta historia que tienen que conocer las personas de la recolecta de Cateura. Espero que puedan venir a verla”, expresó Estefan.

Por su parte, Emily, hija de Gloria y también dirigente de la obra musical, manifestó: “Tener la perspectiva es una cosa, pero lo que van a ver en el escenario son los instrumentos verdaderos que ellos (Cateura) construyeron“.

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