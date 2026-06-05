Colapsa venta de boletos de “The Odyssey”, de Christopher Nolan, debido a la alta demanda

“The Odyssey” es una de las películas más esperadas de este 2026 y esto quedó demostrado con el colapso en la plataforma para adquirir boletos de las proyecciones IMAX y otras funciones premium.

La compra de boletos a través de la aplicación y el sitio web de AMC se volvió sumamente problemática para los usuarios el pasado jueves y la aplicación colapsó. Por esta razón, el tiempo de espera en la fila virtual fue de entre 20 minutos y una hora y luego volvió a la normalidad, según reseñaron medios como Los Ángeles Times.

Esta situación abrió la oportunidad para la reventa de boletos para las funciones IMAX, las más cotizadas de los fans de Christopher Nolan, el director de la adaptación épica de Homero.

De acuerdo con Forbes, los boletos para las funciones IMAX 70 mm durante su fin de semana de estreno el 17 de julio alcanzaron precios de entre $500 y $1000 dólares en eBay para las proyecciones en Nueva York, Texas, Florida y Arizona.

Los boletos salieron a la venta en AMC a las 12 pm EDT y, en la primera media hora, el sitio web se saturó por la cantidad de usuarios que intentaban comprar entradas.

La razón por la cual las funciones IMAX 70 mm son tan codiciadas es porque Nolan decidió filmar toda la película en este formato y se trata de un hecho inédito, ya que esto era algo que los cineastas creían imposible. Este formato es analógico, que ofrece una calidad de imagen superior. En una era de digitalización e inteligencia artificial en el cine, grabar con una cámara analógica una película como “The Odyssey” supone un gran reto.

“Esta tira de película es el formato de imagen de mayor calidad jamás concebido. No hay nada que se le compare. Es un negativo enorme que, cuando se expone, imprime y proyecta correctamente en la pantalla, ofrece una calidad de imagen inigualable. Una nitidez increíble, con muy poco grano visible”, le dijo al ex corresponsal de CBS, Scott Pelley.

“The Odyssey” se estrenará en cines el próximo 17 de julio. Esta superproducción cinematográfica cuenta con un elenco de primer nivel. La cinta está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, Tom Holland interpreta a Telémaco, mientras que Anne Hathaway encarna a Penélope.

El elenco lo completa Robert Pattinson como el villano Antínoo, Zendaya encarna a la diosa griega Atenea, Charlize Theron da vida a la hechicera Circe, Jon Bernthal interpreta al rey de Esparta Menelao, Benny Safdie asume el papel de Agamenón, hermano de Menelao; Mia Goth interpreta a la sirvienta desleal Melanto, Lupita Nyong’o posiblemente interpretará a Helena, esposa de Menelao; se presume también que Elliot Page interpretará a Elpenor, el miembro más joven de la tripulación de Odiseo.

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