NJ Transit cuestiona previsiones de asistencia al Mundial y calcula pérdidas millonarias

Las autoridades de transporte de Nueva Jersey expresaron preocupación por el impacto económico que está teniendo la Copa Mundial de la FIFA en el sistema ferroviario estatal. El estado albergará ocho encuentros del torneo, incluida la final prevista para julio, pero la afluencia de pasajeros ha sido muy inferior a la estimada inicialmente.

El próximo compromiso en el estadio NY/NJ enfrentará este jueves a Ecuador y Alemania, un partido que coincidirá con la hora punta de un día laborable y que volverá a poner a prueba el dispositivo especial diseñado por NJ Transit, reseñó NBC New York.

Como parte de ese operativo, la agencia restringe el acceso a la estación Penn de Nueva York a los aficionados con entradas para el Mundial durante las cuatro horas previas a cada encuentro y hasta tres horas después de su finalización.

La medida fue diseñada para facilitar el traslado de los asistentes entre Manhattan y el estadio.

Kris Kolluri, presidente y director ejecutivo de NJ Transit, explicó que la empresa preparó capacidad suficiente para movilizar a unos 40,000 aficionados por jornada, tomando como referencia estimaciones proporcionadas por la FIFA y por el complejo comercial American Dream, encargado de comercializar el estacionamiento del evento.

Sin embargo, de acuerdo con Kolluri, el número de viajeros transportados en cada partido se ha situado entre los 20,000 y los 26,000 pasajeros, aproximadamente la mitad de lo previsto.

Esta diferencia ha llevado a la agencia a cuestionar la necesidad de algunas de las medidas extraordinarias implementadas, como las restricciones en Penn Station, que implican costes operativos adicionales.

NJ Transit estima que, de haber contado con previsiones más ajustadas, podría haber reducido gastos por valor de unos $2 millones de dólares por partido.

Con cuatro encuentros ya disputados, la cifra potencial ascendería a $8 millones de dólares, mientras que los cuatro partidos restantes podrían elevar el impacto económico hasta unos $16 millones de dólares adicionales.

No obstante, responsables de la agencia reconocen que estos cálculos son todavía preliminares y que aún es pronto para determinar con exactitud cuánto dinero podría haberse ahorrado.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, atribuyó la menor demanda del servicio al precio de los billetes. Actualmente, el trayecto de ida y vuelta en tren para asistir a los partidos cuesta $98 dólares, una tarifa que ya fue rebajada respecto a los $150 dólares anunciados inicialmente.

Tras el encuentro entre Ecuador y Alemania, el estadio NY/NJ tiene programados nuevos partidos los días 27 y 30 de junio, así como el 5 y el 19 de julio.

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