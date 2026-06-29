Ola de calor amenaza a Nueva York: estas serán las temperaturas más extremas antes del 4 de julio

Una peligrosa ola de calor comienza a tomar fuerza sobre la costa este de Estados Unidos y amenaza con llevar temperaturas sofocantes a la ciudad de Nueva York durante esta semana, justo antes del fin de semana festivo del 4 de julio.

Meteorólogos advierten que este episodio podría convertirse en la primera gran ola de calor del año en el noreste y una de las más intensas del verano hasta ahora, con temperaturas que podrían alcanzar o incluso superar los 100°F (38°C) y una sensación térmica de entre 105°F y 110°F (40.5°C y 43°C).

De acuerdo a NBC New York, el fenómeno está siendo impulsado por una poderosa cúpula de calor, un sistema de alta presión que se fortalece sobre la costa del Golfo de México y que se expandirá durante los próximos días hacia gran parte del este del país. Este patrón atmosférico favorece cielos despejados, limita la formación de nubes y atrapa el aire caliente cerca de la superficie, provocando que las temperaturas aumenten de forma constante.

Los especialistas prevén que la cúpula abarque una extensa franja que va desde Texas y Florida hasta la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU. Entre las zonas más afectadas estará el corredor de la Interestatal 95 (I-95), donde viven decenas de millones de personas, incluyendo a los habitantes de NYC.

Pronóstico para NYC

El calor comenzará a intensificarse desde el martes y alcanzará su punto máximo entre el miércoles y el viernes.

* Lunes: Mayormente soleado, máxima de 84°F (29°C)

* Martes: Soleado y más caluroso, máxima de 90°F (32°C)

* Miércoles: Calor extremo y humedad elevada, máxima de 100°F (38°C)

* Jueves: Continúa el calor severo, máxima de 100°F (38°C)

* Viernes: Muy caluroso y húmedo, máxima de 98°F (37°C)

Los días de mayor riesgo serán miércoles, jueves y viernes, cuando la combinación de altas temperaturas y humedad podría elevar el índice de calor hasta 110°F (43°C). Estas condiciones pueden resultar peligrosas incluso para personas sanas que permanezcan mucho tiempo al aire libre.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado en todo momento ante la próxima alza de temperatura que se registrará en estos días. (Foto: Adam Gray/AP)

Alertas y recomendaciones ante el calor extremo

Las autoridades ya emitieron alertas por calor extremo en amplias zonas de Nueva Jersey y no se descarta que advertencias similares se extiendan o amplíen para NYC conforme avance la semana.

Los servicios de salud recuerdan que la exposición prolongada a temperaturas tan elevadas puede provocar agotamiento por calor, deshidratación severa, golpes de calor y complicaciones cardiovasculares o respiratorias. Los grupos más vulnerables son los adultos mayores, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado durante todo el día, evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible y revisar con frecuencia el estado de salud de familiares, vecinos y personas vulnerables.

La ciudad también recuerda a los residentes que los centros de enfriamiento estarán disponibles para quienes necesiten un lugar seguro durante las horas más calurosas del día.

Además del riesgo para la salud, la intensa ola de calor podría incrementar significativamente la demanda de electricidad debido al uso continuo de sistemas de aire acondicionado. Esto no solo podría traducirse en facturas más elevadas para los hogares, sino también generar una mayor presión sobre la red eléctrica en una de las semanas con mayor movilidad por las celebraciones del 4 de julio.

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