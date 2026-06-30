Alejandro Fernández revela que padece depresión y ansiedad

El cantante Alejandro Fernández confesó que padece depresión y ansiedad y que está recibiendo tratamiento al respecto. Fernández conversó con Ventaneando (TV Azteca) en el aeropuerto y reveló su situación de salud mental.

“De repente, pues, sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero, pues, yo creo que debe ser normal, ¿no?”, dijo al programa.

El intérprete de “Me dediqué a perderte”. “Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo super serio, muy importante”, dijo.

Fernández recomendó a sus seguidores que prioricen su salud mental y que acudan a especialistas, ya que es algo importante.

“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes, porque es super serio. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México”, opinó.

En 2022, Alejandro Fernández ofreció una entrevista en Al Rojo Vivo (Telemundo) en la que habló sobre cómo le afectó emocionalmente la muerte de su padre, el icónico cantante mexicano Vicente Fernández.

“Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera, yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos. Ahorita estoy retomando todo y ha sido un proceso muy, muy difícil… Todas las personas que habrán perdido a sus padres habrán de entender el proceso por el cual se pasa”, agregó el cantante.

Alejandro Fernández vivió recientemente un momento muy especial, ya que fue elegido para interpretar el himno de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo en Ciudad de México el pasado 11 de junio.

El cantante expresó su emoción y agradecimiento por esta oportunidad en su carrera. “Y aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… Una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar. Gracias por permitirme vivir esto. Y también un beso hasta el cielo. VAMOS MÉXICO”, dijo el artista en una publicación en Instagram.

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