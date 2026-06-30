Defensor italiano Alessandro Bastoni investigado por prostitución de menores

La crisis que hace unos meses asolaba la Serie A desvela ahora otro nombre que está en primera línea después de que el Real Madrid lo tenga en sus listas de deseados. Alessandro Bastoni está siendo investigado por la fiscalía de Milán en el marco de una investigación por prostitución infantil.

Así lo ha confirmado el diario Repubblica después de que la fiscalía notificara al central del Inter de Milán.

En cuestión, se le investiga por un presunto delito de prostitución de menores, dentro de una causa más amplia sobre una supuesta red de acompañantes que operaba en el entorno de la ciudad italiana

La notificación no implica culpabilidad, pero sí ha hecho saltar las alarmas del fútbol italiano, que vive uno de los peores episodios de su historia después de no disputar por tercera vez el Mundial.

De todos modos, Bastoni se convierte en el primer futbolista investigado dentro de esta crisis. El jugador será interrogado en los próximos días.

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle? pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

Red en Italia

El nombre de Bastoni aparece en el marco de la investigación sobre “Ma.De”, una presunta agencia de acompañantes con sede en Cinisello Balsamo, en la provincia de Milán, que, según la acusación, organizaba fiestas “todo incluido” para clientes VIP, principalmente futbolistas, con cenas, discotecas y noches en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Según la documentación de la investigación, el defensa fue puesto en contacto en 2020, a través de un empleado de la agencia, con una joven que entonces tenía 17 años.

La Fiscalía investiga si entre ambos existió una relación sexual, circunstancia que constituiría el presunto delito que se le atribuye. No obstante, la joven, interrogada como testigo, niega que haya mantenido relaciones sexuales con Bastoni.

A pesar de ello, los investigadores consideran que sigue habiendo elementos documentales y conversaciones intervenidas que justifican continuar con las diligencias y citar al futbolista para prestar declaración.

Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, también ha solicitado información a otros tres futbolistas (Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi), aunque todos ellos figuran únicamente como testigos y no están siendo investigados.

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