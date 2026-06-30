Nueva York enfrenta gran reto de calle hoy por el Mundial: Francia juega en NJ e hispanos al vilo con duelo Ecuador vs México

Además del calor del termómetro, las calles estarán adicionalmente encendidas este martes en Nueva York: mientras se retoma la logística de transporte habitual de los partidos en MetLife (NJ) -ahora con Francia y Suecia-, dos de las comunidades hispanas más grandes de la ciudad seguirán en vilo un juego “sin mañana” entre México y Ecuador.

En Manhattan se espera que desde el mediodía se active el cierre de calles que ha funcionado hasta ahora en los partidos del Mundial que se han escenificado en el estadio MetLife, todos a casa llena con 82,000 aficionados, además de empleados vinculados al evento. El duelo será a las 5 p.m. y las puertas se abren 3 horas antes. Casualmente fue allí en Nueva Jersey donde el jueves pasado Ecuador hizo historia al vencer a Alemania cuando estaba ya casi eliminado en la primera fase.

Más tarde, a las 9 p.m. hora local se espera el pitazo inicial del juego decisivo entre México y Ecuador, desde la capital azteca. Ambas comunidades tienen amplia presencia en toda la región triestatal, especialmente en Queens y El Bronx, donde muchos restaurantes esperan presencias masivas esta noche, bajo la mirada atenta de NYPD para evitar disturbios tanto de celebración como de peleas.

En cada día de partido de la Copa del Mundo en NJ, para reducir el tráfico y facilitar el transporte público el Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad de Nueva York:

-Convierte la calle 42 en un corredor exclusivo para autobuses desde la 1ra Av hasta la 12ma Av.

-Destina los dos carriles situados más al este de la 6ta Av exclusivamente a autobuses desde la calle 42 hasta la 59.

-Utiliza los dos carriles para autobuses ya existentes en la 5ta Av desde la calle 42 hasta la 59.

-Convierte la calle 40 Oeste (entre la 8va y la 11ma Av) y la calle 41 Oeste (entre la 8va y la 10ma Av) en tramos exclusivos para autobuses.

-Convierte la calle 58 Oeste en un tramo exclusivo para autobuses entre la 5ta y 6ta Avenida; y luego entre 7ma y 8va Av.

-Zona de Penn Station (calles 32 y 33): cerrada entre 6ta y 8va Av.

-Camiones de reparto: prohibidos en todo Midtown (entre las calles 30 y 60, de los ríos East al Hudson) durante la franja horaria de 9 a.m. a 8 p.m.

Los cierres de calles afectan las líneas de buses MTA y algunas entradas al Metro. Más información sobre cierre de vías en la página del Departamento de Transporte (DOT). Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA. Hasta ahora en los cinco partidos ya disputados en Nueva Jersey las mayores complicaciones han sido al momento del regreso, cuando miles de personas abandonan el estadio casi al mismo tiempo.

Para este martes el clima se perfila cálido, con intervalos de nubes y sol, bajo chance de lluvia (25%) y sensación térmica de 97F/36C en el día y 71F/22C en la noche. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Siguientes juegos en MetLife (NJ-NY) en el Mundial 2026

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM