Nueva York lanza la nueva placa América 250: cuánto cuesta y cómo solicitar la matrícula conmemorativa del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York presentó una nueva placa conmemorativa para celebrar el Aniversario 250 de Estados Unidos. La placa, denominada América 250, ya forma parte del catálogo oficial de matrículas especiales del estado y está disponible tanto en su versión estándar como personalizada para los conductores interesados.

La nueva placa busca rendir homenaje a uno de los acontecimientos más importantes en la historia del país y se suma a las actividades conmemorativas previstas rumbo al aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, que se celebrará en 2026. Para los residentes de Nueva York, también representa una alternativa para personalizar su vehículo con un diseño alusivo a esta fecha histórica.

Así es la nueva matrícula América 250 del DMV de Nueva York

La matrícula conmemorativa presenta una imagen del mapa de EE.UU. y la inscripción “United States of America 250” en la parte inferior del diseño. La placa fue incorporada al catálogo estatal de matrículas personalizadas que administra el DMV.

Christian Jackstadt, comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados, destacó que esta nueva opción permitirá a los neoyorquinos participar de la conmemoración nacional.

Según declaró a Spectrum Local News, adquirir esta matrícula durante las celebraciones del 250 aniversario “es una gran manera para que los neoyorquinos muestren su amor” por EE.UU.

El diseño se une a la amplia oferta de placas especiales disponibles en Nueva York, que incluyen opciones dedicadas a universidades, organizaciones, causas benéficas, veteranos y distintas conmemoraciones estatales y nacionales.

Revisit the revolution and celebrate your patriotic pride!



Today, at Peebles Island State Park, @NYSDMV and @NYStateParks unveiled a new "America 250" license plate to commemorate the birth of our great nation.



The agencies were joined by Assemblyman @JohnTMcDonaldIII and? pic.twitter.com/Nx5GPNojyf — NYS DMV (@nysdmv) June 16, 2026

¿Cuánto cuesta la nueva placa conmemorativa?

El precio de la matrícula depende de si el propietario elige una combinación asignada por el DMV o una placa personalizada con caracteres seleccionados por el solicitante.

Los costos oficiales publicados por el organismo son:

* Placa estándar América 250: $60 dólares por la compra inicial y $31.25 por cada renovación anual.

* Placa personalizada América 250: $91.25 al solicitarla por primera vez y $62.50 por cada renovación anual.

Estas tarifas se agregan al costo habitual del registro del vehículo y se cobran junto con la renovación de la registración, proceso que en Nueva York se realiza cada 2 años.

Requisitos para solicitar la matrícula en línea

El DMV permite realizar el trámite completamente por internet, siempre que el conductor cumpla con determinados requisitos.

Para iniciar la solicitud es necesario contar con una registración vigente del estado de Nueva York, la cual debe incluir el número actual de la placa y el código de clase del vehículo.

Además, el solicitante deberá:

* Tener una registración que no expire en los próximos 60 días, o renovarla previamente si vence dentro de ese plazo.

* Mantener actualizados su nombre y dirección registrados ante el DMV.

* Contar con una tarjeta de crédito o débito aceptada por el organismo para realizar el pago.

* Proporcionar una dirección de correo electrónico válida para recibir la confirmación del trámite.

Cumplidas estas condiciones, el pedido puede completarse desde el portal oficial del DMV sin necesidad de acudir a una oficina.

Otras formas de pedir la placa especial

Además del trámite en línea, el DMV ofrece otras alternativas para quienes prefieran realizar la solicitud por teléfono, correo postal o de manera presencial.

Los conductores que deseen hacer el trámite telefónicamente pueden comunicarse con la Custom Plates Unit al 1-518-402-4838, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas (ET).

Quienes opten por el correo, deberán completar el formulario CP-30, conocido como Application for Custom Plates, y enviarlo junto con el pago correspondiente a la siguiente dirección:

Custom Plates Unit

New York State DMV

P.O. Box 2775

Albany, NY 12220

También es posible iniciar el procedimiento en cualquiera de las oficinas del DMV distribuidas por todo el estado.

¿Cuánto tarda en llegar la nueva matrícula?

Una vez que el DMV procesa la solicitud, envía en aproximadamente 10 días la nueva documentación de registro con la combinación asignada para la placa.

Sin embargo, las matrículas físicas personalizadas pueden tardar al menos 6 semanas en fabricarse y llegar al domicilio del propietario.

El organismo también aclara que los nuevos documentos de registro se envían por separado de las placas.

Finalmente, el DMV recomienda no reutilizar las matrículas antiguas una vez recibidas las nuevas. Para evitar posibles fraudes o usos indebidos, aconseja destruirlas antes de reciclarlas, ya sea marcándolas con un marcador permanente, cortándolas en varias partes o separando sus piezas antes de desecharlas. De esta manera, los conductores podrán reemplazar sus placas de forma segura mientras participan en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

Sigue leyendo:

* NY prepara el mayor desfile naval de su historia con barcos de 40 países para el 4 de julio

* El Aniversario 250 de EE.UU.: el orgullo de ser estadounidense cae a mínimos históricos

* Ola de calor amenaza a Nueva York: estas serán las temperaturas más extremas antes del 4 de julio