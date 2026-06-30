Patrulla Fronteriza frustra tráfico humano y detiene a 34 migrantes en California

La Patrulla Fronteriza informó que desarticuló dos presuntas operaciones de tráfico de personas en el sur de California, donde agentes localizaron a 34 migrantes indocumentados ocultos en distintos vehículos durante operativos realizados en la comunidad de Westmorland.

De acuerdo con la agencia, el primer procedimiento comenzó con la detención de una camioneta Chevrolet Tahoe, en cuyo interior viajaban siete migrantes sin autorización para permanecer en Estados Unidos.

Poco después, los agentes realizaron una segunda intervención en la misma zona y descubrieron a otras 27 personas escondidas dentro de un remolque tipo volquete acoplado a un camión, una modalidad utilizada por organizaciones dedicadas al contrabando de personas para intentar evadir los controles fronterizos.

Golpe a traficantes de personas indocumentadas

En total, las autoridades pusieron bajo custodia a 34 migrantes y aseguraron que ambas acciones permitieron frustrar dos intentos de tráfico humano.

Border Patrol agents in the El Centro Sector disrupted two separate smuggling events in Westmorland, CA?stopping a smuggling load traveling in a Chevy Tahoe with seven illegal aliens and uncovering another 27 concealed inside a mini bottom dump trailer????A total of thirty-four? pic.twitter.com/efHpHjDQb1 — El Centro Sector Border Patrol (@USBPChiefELC) June 29, 2026

El Sector El Centro dio a conocer los resultados del operativo mediante una publicación en la red social X, donde señaló que la intervención representó “otro mal día para los traficantes” que operan en esa región fronteriza.

Hasta ahora, la Patrulla Fronteriza no ha revelado la identidad de los migrantes ni informó si fueron procesados para su deportación o trasladados a centros de detención migratoria. Tampoco dio a conocer si hubo personas arrestadas por su presunta participación en las redes de contrabando.

Westmorland se encuentra dentro del Sector El Centro, una de las zonas donde la Patrulla Fronteriza mantiene vigilancia permanente para combatir el tráfico de personas y los cruces irregulares desde México hacia Estados Unidos.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre las investigaciones, aunque indicaron que ambos casos continúan bajo revisión para determinar la posible responsabilidad de los organizadores del traslado de los migrantes.

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