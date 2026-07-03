Qué puede pasar si usas cosméticos vencidos: riesgos para la piel

Abrir un cajón del baño y encontrar una base de maquillaje, una crema facial o un rímel de hace años es más común de lo que parece. Muchas personas siguen usando cosméticos mucho después de su fecha de vencimiento o del tiempo recomendado tras abrirlos, sin saber que eso puede aumentar el riesgo de irritaciones, infecciones y otros problemas en la piel y los ojos.

Aunque algunos productos parezcan estar en buen estado, los ingredientes activos pueden perder eficacia y los conservantes dejar de proteger la fórmula frente a bacterias y hongos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que los cosméticos contaminados pueden provocar infecciones e irritación, especialmente cuando se aplican cerca de los ojos o sobre la piel lesionada. (FDA)

¿Qué riesgos tienen los cosméticos vencidos?

Con el paso del tiempo, la composición del producto puede cambiar. La textura, el color y el olor son algunas de las primeras señales de que ya no está en condiciones de usarse.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran:

Irritación, enrojecimiento o picazón.

Reacciones alérgicas.

Brotes de acné por productos alterados.

Infecciones en los ojos, especialmente por usar rímel o delineadores viejos.

Menor protección en el caso de protectores solares vencidos.

Los cosméticos líquidos y los que se aplican directamente sobre los ojos suelen ser los más sensibles a la contaminación.

El rímel merece un cuidado especial

Los oftalmólogos recomiendan reemplazar el rímel aproximadamente cada tres meses después de abrirlo. Cada uso introduce bacterias en el envase y aumenta el riesgo de conjuntivitis u otras infecciones oculares.

Tampoco conviene compartir maquillaje para ojos con otras personas ni agregar agua o saliva para intentar recuperar un producto que se secó.

Cómo saber si un cosmético ya no sirve

No todos incluyen una fecha de vencimiento visible. En Estados Unidos es habitual encontrar un pequeño símbolo de un frasco abierto con un número, como 6M, 12M o 24M. Ese número indica la cantidad de meses que el producto puede utilizarse de forma segura después de abrirlo.

Además, es recomendable desechar cualquier cosmético que:

Cambió de color.

Tiene mal olor.

Se separó en fases.

Presenta grumos o una textura diferente.

Estuvo expuesto durante mucho tiempo al calor o al sol.

¿Y las cremas?

Las cremas hidratantes y los productos para el cuidado de la piel también pierden estabilidad con el tiempo. Algunos ingredientes, como la vitamina C o el retinol, son especialmente sensibles a la luz y al aire, por lo que pueden dejar de ser eficaces incluso antes de que el envase se termine.

Si una crema produce ardor, irritación o una reacción que antes no provocaba, lo más prudente es dejar de usarla.

Cómo conservar mejor tus cosméticos

Guardar los productos en un lugar fresco y seco, cerrar bien los envases y evitar introducir los dedos directamente en los frascos ayudan a prolongar su vida útil. Si es posible, utiliza una espátula limpia para extraer las cremas.

Una buena costumbre es escribir la fecha de apertura en el envase. Así será más fácil saber cuándo llegó el momento de reemplazarlo.

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