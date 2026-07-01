NJ Transit aumenta sus tarifas desde este 1 de julio: estos son los nuevos precios para viajar entre Nueva Jersey y Nueva York

Viajar entre Nueva Jersey y Nueva York será un poco más caro a partir de este 1 de julio. NJ Transit puso en marcha un nuevo aumento del 3% en las tarifas de autobuses, trenes de cercanías y sistemas de tren ligero, una medida que impacta directamente a cientos de miles de pasajeros que utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, centros de estudio o realizar otras actividades diarias.

El ajuste forma parte de un esquema aprobado por la agencia en 2024, cuando se aplicó un incremento inicial del 15% y se estableció un mecanismo de aumentos automáticos del 3% cada 1 de julio. Aunque el porcentaje puede parecer reducido, para quienes realizan viajes de ida y vuelta 5 días a la semana representa un gasto adicional que se acumula mes tras mes.

Las nuevas tarifas ya están vigentes en toda la red de NJ Transit, que conecta ciudades como Newark, Jersey City, Hoboken, Paterson y Trenton con distintos puntos de Nueva York, además de ofrecer servicio hacia Filadelfia y otras localidades del estado.

Estos son los nuevos precios de NJ Transit

Con el ajuste, los usuarios pagarán las siguientes tarifas de referencia, dependiendo del servicio y la distancia recorrida:

* Autobuses: desde $1.90 hasta $59.10 por viaje

* Tren ligero (Light Rail): entre $1.90 y $2.65

* Trenes de cercanías (Rail): desde $1.80 hasta $23.85

* River Line: $1.90.

* Newark Light Rail: $1.90.

* Hudson-Bergen Light Rail: $2.65.

El costo final depende del trayecto. 2 pasajeros pueden pagar montos diferentes aun utilizando el mismo sistema de transporte, ya que el precio cambia según el origen, el destino o el número de zonas recorridas.

En el caso de los autobuses, la tarifa se calcula por zonas; en los trenes de cercanías, por las estaciones de salida y llegada; mientras que en los sistemas de tren ligero el precio depende de la línea utilizada.

Dependiendo de tu recorrido total será el costo de tu viaje (Foto: Stefan Jeremiah/AP)

¿Por qué subieron las tarifas?

NJ Transit sostiene que el incremento responde al plan financiero aprobado hace 2 años para fortalecer las operaciones del sistema. Los recursos adicionales buscan cubrir el aumento de los costos de funcionamiento, el mantenimiento de la infraestructura y proyectos destinados a mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Sin embargo, el ajuste llega en un momento complicado para muchos pasajeros, que continúan manifestando su inconformidad por las interrupciones y retrasos registrados durante los últimos meses.

Precisamente un día antes de la entrada en vigor del aumento, de acuerdo a ABC7, varios usuarios reportaron largas demoras en el servicio ferroviario hacia New York Penn Station debido a problemas en la señalización y en el tendido eléctrico. Algunos pasajeros aseguraron haber esperado durante horas para poder abordar un tren.

Aunque NJ Transit informó que las operaciones especiales relacionadas con el Mundial 2026 no se vieron afectadas, las interrupciones provocaron nuevas críticas entre los viajeros habituales.

Usuarios cuestionan el aumento

El incremento también coincide con las preocupaciones financieras que enfrenta la agencia. Además del déficit presupuestario, NJ Transit esperaba movilizar cerca de 40,000 pasajeros por partido durante los encuentros del Mundial, aunque la demanda registrada hasta ahora se ha situado entre 20,000 y 26,000 viajeros por evento.

Para algunos usuarios, el aumento resulta difícil de justificar mientras persistan los problemas de puntualidad.

“Puedes ver que sigo sudando desde que llegué. Aquí dentro hace más de 80 grados y ha sido una experiencia miserable”, comentó un pasajero afectado por las demoras del lunes al medio citado anteriormente.

Otro viajero expresó su frustración por el impacto que los retrasos tienen en la vida cotidiana.

“¿Cómo te sentirías si solo quisieras llegar a casa con tu familia? Si pierdo ese tren, no llegaré hasta las 11 de la noche y debo volver a trabajar a las 7 de la mañana”, señaló.

Pese a ello, durante la mañana del martes el servicio operó sin retrasos importantes y la agencia informó que la circulación de trenes, autobuses y trenes ligeros se desarrollaba con normalidad.

Descuentos y formas de ahorrar

NJ Transit mantiene tarifas reducidas para niños de entre 5 y 11 años, adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad. Por ejemplo, quienes califican para estos beneficios pueden pagar $1.25 en el Hudson-Bergen Light Rail y $0.85 tanto en el Newark Light Rail como en el River Line.

La agencia también recomienda utilizar la aplicación oficial para comprar boletos, además de aprovechar los pases mensuales cuando se realizan viajes frecuentes, ya que suelen representar un ahorro frente a la compra diaria de boletos individuales.

Los pasajes también pueden adquirirse en máquinas expendedoras, taquillas de las principales estaciones, con efectivo a bordo de muchos autobuses o mediante el sistema Tap & Ride con tarjeta bancaria. Antes de viajar, NJ Transit aconseja verificar si el recorrido requiere boletos adicionales o conexiones especiales para evitar cargos innecesarios.

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