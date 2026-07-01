Tottenham acuerda más de $130 millones de dólares por Sandro Tonali

El Tottenham Hotspur alcanzó un principio de acuerdo con el Newcastle United para el fichaje del mediocampista italiano Sandro Tonali, en una operación valorada en hasta £100 millones ( unos $133 millones de dólares).

Las Urracas habían rechazado una propuesta inicial que rondaba las £80 millones ($106.4 millones de dólares); sin embargo, la directiva de los Spurs subió la apuesta a un pago fijo inicial de £92.5 millones ($123 millones de dólares) más £7.5 millones ($10 millones de dólares) adicionales en variables, una cifra que el Newcastle no pudo rechazar debido a sus necesidades financieras para reinvertir en el plantel.

El principal artífice de este desembolso es el director técnico italiano Roberto De Zerbi, quien arrastra una admiración de larga data por las condiciones de su compatriota. De Zerbi ya había identificado el potencial de Tonali hace varios años durante su etapa en los banquillos del Sassuolo, cuando el mediocentro daba sus primeros pasos destacados en la Serie A.

Con este movimiento, el Tottenham pulveriza el récord que había impuesto esta misma semana al fichar al centrocampista Mateus Fernandes procedente del West Ham por £85 millones (~$113 millones de dólares). Gigantes de la Premier League como el Manchester City y el Arsenal llegaron a monitorear el estatus de Tonali, pero los Spurs fueron los únicos en formalizar una ofensiva contractual.

La inyección económica responde a las exigencias de De Zerbi tras una campaña sumamente tensa, donde el Tottenham salvó la categoría en la última jornada tras vencer 1-0 al Everton.

Gracias a los millonarios ingresos comerciales generados fuera de la cancha, la directiva patrocina el deseo de su técnico. En lo que va del verano, los Spurs han sumado gratis a los defensores Andy Robertson y Marcos Senesi, y proyectan un gasto acumulado de £237 millones (unos $315.2 millones de dólares) entre las incorporaciones del zaguero Jan Paul van Hecke, Fernandes y Tonali para olvidar los dos decimoctavos (17°) puestos consecutivos en la liga.

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