Walmart aumentará salarios para técnicos de mantenimiento hasta un 40% en su nuevo programa

La cadena minorista Walmart anunció una nueva expansión de su estrategia de capacitación laboral en Estados Unidos con la apertura de un centro de entrenamiento enfocado en oficios técnicos, como parte de su programa para mejorar la movilidad profesional de sus empleados.

El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que busca transformar a trabajadores de piso en técnicos especializados mejor remunerados, en medio de una creciente demanda de mano de obra calificada en el país.

Nuevo centro de entrenamiento en Georgia

Como parte de esta expansión, Walmart abrirá un nuevo centro de capacitación en la Escuela de Soldadura de Tulsa, ubicada en Decatur, Georgia, en la dirección 1287 Columbia Drive.

Este espacio estará dedicado a la formación práctica de empleados en áreas técnicas clave para el funcionamiento de tiendas e instalaciones.

Programa “De Asociado a Técnico”: cómo funciona

La iniciativa, conocida como “De Asociado a Técnico”, está diseñada para que los empleados de tienda puedan acceder a puestos especializados con mejores ingresos sin necesidad de abandonar su empleo actual.

El programa ya ha sido implementado en estados como Florida, Texas e Indiana, donde ha capacitado a más de 600 trabajadores en diferentes oficios técnicos.

El objetivo de la compañía es ambicioso: formar hasta 4,000 técnicos especializados para el año 2030.

Qué aprenden los empleados en la capacitación

Los participantes reciben formación práctica en habilidades técnicas y de seguridad, incluyendo:

Normas de seguridad de la OSHA

Manejo de herramientas especializadas

Electricidad básica

Plomería

Sistemas de climatización (HVAC)

Automatización y mantenimiento de equipos

El enfoque busca preparar a los trabajadores para cubrir puestos esenciales dentro de las operaciones de la empresa.

Suben los salarios para técnicos de mantenimiento

Como parte del mismo plan, Walmart también está aumentando significativamente la remuneración de los técnicos.

El salario por hora para técnicos de mantenimiento general pasará de un rango de 19 a 35 dólares a uno de 26 a 51 dólares, lo que representa un incremento cercano al 40%.

Este ajuste busca atraer y retener talento en un sector donde la demanda de trabajadores calificados sigue en aumento.

Un mercado laboral con alta demanda de técnicos

De acuerdo con proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se esperan alrededor de 608,000 vacantes anuales en áreas de instalación, mantenimiento y reparación durante la próxima década.

Este crecimiento responde tanto a la expansión de la industria como al retiro de trabajadores actuales, lo que ha generado una escasez de personal especializado.

En este contexto, programas de capacitación como el de Walmart buscan cubrir esa brecha laboral con formación interna y sin costos adicionales para los empleados.

Capacitación gratuita y movilidad laboral

La empresa destaca que estos programas permiten a los trabajadores adquirir nuevas habilidades sin endeudarse, lo que facilita su transición hacia empleos mejor remunerados dentro de la misma organización.

Este modelo de “aprendizaje y trabajo” se ha vuelto cada vez más común entre grandes empleadores en Estados Unidos, que buscan fortalecer su fuerza laboral ante la competencia por talento técnico.

Falta de detalles sobre requisitos de ingreso

Hasta el momento, la compañía no ha detallado públicamente los requisitos específicos para que los empleados puedan ingresar al programa de capacitación.

La información fue difundida a través de un comunicado de prensa de Walmart y reportes de The Wilbert Group.

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