Controversia por reportes que afirmaron que entrenador de RD Congo se enteró en rueda de prensa de la muerte de su padre

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sebastien Desabre, quedó en el centro de una polémica luego de que circularan versiones que aseguraban que se enteró en plena conferencia de prensa de la muerte de su padre, algo que el propio equipo desmintió.

La confusión estalló tras la derrota de República Democrática del Congo 2-1 ante Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, cuando el jefe de prensa del combinado, Jerry Kalemo, ofreció sus condolencias al técnico al cierre de la rueda de prensa.

La reacción de Desabre, una mirada de sorpresa seguida de un breve “gracias”, fue interpretada por algunos medios como un momento en el que recibía la noticia por primera vez.

??| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's ??????? after their match?and this is how it was announced at the press conference. ??pic.twitter.com/P3itgdQDDv — Goals Side (@goalsside) July 2, 2026

Sin embargo, un funcionario del equipo explicó a la agencia de noticias Reuters que el entrenador ya había sido informado horas antes del partido.

Según esa versión, Desabre decidió igualmente dirigir al conjunto congoleño, que estuvo arriba en el marcador durante más de una hora antes de que Harry Kane liderara la remontada del conjunto inglés con dos goles.

El padre del técnico llevaba tiempo enfermo, de acuerdo con la misma fuente, que no ofreció más detalles sobre su estado previo.

La federación congoleña no ha emitido comentarios adicionales y el entrenador, que cumplirá 50 años el próximo mes, no ha hecho declaraciones públicas sobre la pérdida.



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