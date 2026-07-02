Director de la Academia Latina de la Grabación explica el auge de la música latina

Se siguen creando debates para hablar sobre el momento que está viviendo la música latina. Incluso, recientemente, el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, participó en el Festival Golden Melody 2026 de Taiwán y lideró una conversación titulada: “El auge de la música latina: de nicho regional a fuerza global”.

Durante el evento, Abud también conversó sobre el tema con otros medios de comunicación. Esta conversación se da meses después de que el puertorriqueño Bad Bunny se convirtiera en el primer artista latino en la historia en ganar un Premio Grammy en la categoría Álbum del Año.

Desde agosto del 2021, Abud es el CEO de la Academia Latina de la Grabación, premiación que se creó especialmente para reconocer la música creada por artistas latinos, principalmente en idioma español y portugués.

El director ejecutivo le explica a “Variety”: “La evolución de la música latina, de género regional a fuerza dominante en las listas de éxitos mundiales, ha sido impulsada por hitos de diversas épocas, incluyendo la historia geopolítica, que ha impulsado su crecimiento, así como por tecnologías de distribución como la descarga y el streaming. Las redes sociales también han desempeñado un papel fundamental en la aceleración del crecimiento de la música latina”.

Así mismo como la música latina logró desplazar a la música en inglés entre las listas de reproducción, también es consciente de que es un fenómeno que se debe mantener.

“La música es dinámica y el panorama sigue cambiando, difuminándose las fronteras entre géneros a medida que los creadores desarrollan una fusión de sonidos”, explicó Abud.

Por otro lado, también compara el éxito latino con el k-pop, pues ambos han logrado posicionarse pese a la barrera del idioma, dando a entender que se puede entender y disfrutar de la música que no es en inglés.

El mayor referente en la actualidad es Bad Bunny, aunque el camino de su ascenso comenzó hace varias décadas con artistas como Consuelo Velázquez en los años 40, Gloria Estefan, Ricky Martin y Shakira en los 90 posicionándose en Estados Unidos, y el impacto del streaming en canciones como “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

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