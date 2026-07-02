FDA clasifica como Clase I el retiro de papas fritas Zapp’s por riesgo de salud

El retiro iniciado en mayo de más de 164,640 bolsas Papas fritas Zapp’s Bayou Blackened Ranch Kettle Chips de 1.5 oz, fabricadas por Utz Quality Foods por una posible contaminación con salmonella, fue clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en la Clase I, la cual implica el mayor riesgo para la salud.

Aunque el retiro se inició en el mes de mayo, desde esa fecha se ha ampliado la lista de productos, ya que fueron preparados con un condimento que contenía entre sus ingredientes leche en polvo proveniente de California Dairies, Inc., que fue retirada a su vez por riesgo de salmonella.

En un comunicado, la empresa aclara que se trata de un retiro preventivo, ya que según las pruebas realizadas a los productos, los resultados fueron negativos para Salmonella. Sin embargo, la FDA emitió el 1 de julio una clasificación Clase I que indica una “situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause graves consecuencias para la salud o la muerte”.

¿Cuáles son los lotes de papas afectados?

Variedades específicas de papas fritas Zapp’s bajo retiro preventivo debido a un condimento con leche en polvo sospechosa de contaminación. Crédito: FDA | Cortesía

Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (1.5 oz) | UPC: 83791272917 03-Ago-2026: Lote 26030070101 10-Ago-2026: Lote 26036070102 17-Ago-2026: Lote 26043070101 24-Ago-2026: Lote 26052070103

| UPC: 83791272917 Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (2.5 oz / 70 g) | UPC: 83791272924 03-Ago-2026: Lote 26029070104 17-Ago-2026: Lotes 26044070104, 26045070104 31-Ago-2026: Lote 26058070104

| UPC: 83791272924 Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (8 oz) | UPC: 83791272931 27-Jul-2026: Lotes 26024070105, 26024070104 03-Ago-2026: Lotes 26029070104, 26030070104 10-Ago-2026: Lotes 26037070105, 26038070105 17-Ago-2026: Lotes 26044070105, 26045070105

| UPC: 83791272931

La FDA publicó en mayo, una lista con todos los productos retirados del mercado Crédito: FDA | Cortesía

Donde fueron distribuidas las papas

El producto retirado del mercado se distribuyó ampliamente en los estados de Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont y Wisconsin.

¿Cuáles son los síntomas de salmonella?

En personas sanas, los síntomas suelen incluir fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. El riesgo aumenta significativamente en poblaciones vulnerables: niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden enfrentar complicaciones que, en casos extremos, llegan a ser mortales. Recordemos que la Salmonella es una bacteria capaz de producir infecciones gastrointestinales graves.

La empresa fabricante no ha reportado casos de enfermedad; sin embargo, se insta a los compradores a verificar sus despensas, sobre todo con la nueva clasificación de la FDA. Si posee alguno de estos productos, debe evitar su consumo, descartarlo inmediatamente o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso, o bien llamar a Atención al Cliente de Utz a través de correo electrónico o marcando al 1-877-423-0149, de lunes a viernes en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del este).

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