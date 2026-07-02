¿Se tiran o se donan? Esto ocurre con las donas que sobran en Tim Hortons

Al finalizar cada jornada, miles de donas y productos horneados permanecen sin vender en las sucursales de Tim Hortons. Aunque muchos clientes creen que esos alimentos se donan automáticamente, la realidad es que el destino de los sobrantes depende de cada establecimiento y, en la mayoría de los casos, terminan en la basura.

Tim Hortons, una de las cadenas de café más grandes del mundo con presencia en Canadá y Estados Unidos, ofrece una amplia variedad de productos horneados, como donas, muffins, galletas, croissants y los populares Timbits.

Sin embargo, al cierre del día suele quedar mercancía sin vender.

De acuerdo con información publicada por Tasting Table, la decisión sobre qué hacer con esos productos recae en el gerente de cada sucursal.

En la mayoría de los casos, los empleados reciben instrucciones de desechar las donas sobrantes en los contenedores de basura.

Una de las preguntas más frecuentes es por qué los trabajadores no pueden llevarse esos alimentos a casa.

Según explicó un usuario en Reddit que afirmó conocer las políticas de la empresa, la medida busca evitar que los empleados preparen deliberadamente más productos de los necesarios para quedarse con el excedente al final del día.

“La empresa ya no permite que el personal se lleve comida a casa porque no quiere que la gente produzca de más solo para quedarse con ella“, comentó el usuario.

¿Por qué no siempre se donan las donas?

Aunque numerosos supermercados y restaurantes entregan alimentos no vendidos a bancos de comida u organizaciones benéficas, esa práctica no siempre resulta viable para Tim Hortons.

De acuerdo con testimonios compartidos por exempleados y trabajadores en Reddit, algunas sucursales sí intentaron donar los productos sobrantes, pero el proceso terminó suspendiéndose debido a las exigencias de algunas organizaciones receptoras.

Un usuario explicó que el banco de alimentos con el que colaboraban se volvió muy exigente respecto a la forma en que debían empacarse los productos y añadió que era demasiado trabajo, así que dejaron de hacerlo.

Otros trabajadores relataron situaciones similares.

En un caso, un refugio manifestó inconformidad porque la cantidad de donas disponibles no era constante, mientras que otra organización señaló que los productos llegaban demasiado viejos, por lo que la colaboración terminó.

La alternativa para reducir el desperdicio

Como parte de sus esfuerzos para disminuir el desperdicio de alimentos, Tim Hortons comenzó a colaborar en 2023 con la plataforma Too Good To Go.

Mediante este programa, restaurantes y supermercados ofrecen al público bolsas sorpresa con productos del día a precios considerablemente reducidos.

En el caso de Tim Hortons, los clientes pueden adquirir paquetes con alimentos sobrantes cuyo valor comercial suele ser aproximadamente tres veces superior al precio que pagan.

Con este sistema, la cadena busca aprovechar parte de los productos que de otro modo podrían terminar desechándose, aunque la disponibilidad depende de cada establecimiento participante.

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