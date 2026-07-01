Dunkin’ Eagle Cup: precio, dónde comprar el vaso viral y qué incluye

Dunkin’ volvió a captar la atención de sus clientes con el lanzamiento de la Eagle Cup, un vaso coleccionable de edición limitada que fue creado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y las celebraciones del 4 de julio.

Desde antes de llegar a las sucursales, el diseño comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fotografías y videos mostrando el peculiar recipiente, que destaca por su tapa con forma de cabeza de águila y un cuerpo transparente con alas moldeadas.

El entusiasmo fue tal que, según la propia cadena de cafeterías, varias tiendas agotaron sus existencias apenas unas horas después del lanzamiento.

¿Cuánto cuesta el vaso Eagle Cup de Dunkin’?

La Eagle Cup tiene un precio de $10.99 dólares y está disponible únicamente hasta agotar existencias.

Cada establecimiento recibió alrededor de 20 unidades, por lo que conseguir una puede resultar complicado debido a la alta demanda.

Además del vaso, la compra incluye:

Una bebida mediana gratis.

Un código promocional exclusivo.

Acceso a una oferta para comprar una bebida mediana Refresher o Dunkin’ Zero por 3 dólares al día durante 30 días.

El código debe activarse y utilizarse antes del 31 de julio, de acuerdo con la promoción de la empresa.

La Eagle Cup ya se revende en internet

El éxito del lanzamiento no tardó en reflejarse en plataformas de reventa.

En redes sociales, varios usuarios aseguraron haber adquirido más de un vaso debido a que algunos comenzaron a ofrecerse en sitios como eBay por alrededor de $50 dólares, casi cinco veces su precio original.

La situación recordó a otros productos coleccionables de Dunkin’ que también generaron largas filas y se agotaron rápidamente, como el popular vaso temático de Barbie lanzado meses atrás.

Dunkin’ aprovecha el furor en redes sociales

La empresa también se sumó a la conversación con publicaciones en Instagram donde comparó, en tono humorístico, las características del vaso con las de un águila calva.

Entre las bromas destacaron frases como que el recipiente “puede contener 24 onzas de café”, mientras que el ave “puede alcanzar velocidades de hasta 100 millas por hora”, una estrategia que rápidamente generó miles de comentarios e interacciones.

La campaña ayudó a impulsar aún más la popularidad del producto entre los consumidores.

El menú especial para celebrar el 4 de julio

La Eagle Cup forma parte de la campaña Star-Spangled Sips and Summer Flavors, una colección de bebidas y alimentos inspirados en los colores y sabores tradicionales del verano estadounidense.

Entre las novedades destacan:

Limonadas con sabores frutales.

Cafés helados con ediciones especiales.

El Dazzleberry Coolatta , decorado con crema batida y chispas de colores patrióticos.

, decorado con crema batida y chispas de colores patrióticos. Donas temáticas como la Rocket Pop , con forma de estrella y relleno inspirado en la clásica paleta helada.

, con forma de estrella y relleno inspirado en la clásica paleta helada. La dona Stars & Stripes, decorada con glaseado azul y chispas rojas, blancas y azules.

Además del menú, Dunkin’ también lanzó una colección de mercancía conmemorativa del 4 de julio que incluye camisetas, bolsas, trajes de baño y accesorios de verano con temática estadounidense.

Dunkin’ celebra el aniversario de Estados Unidos

La cadena explicó que esta colección busca trasladar el ambiente festivo del 250 aniversario de Estados Unidos a sus tiendas.

De acuerdo con Anthony Epter, vicepresidente de Innovación de Menú de Dunkin’, la compañía diseñó una línea especial de bebidas, panadería y artículos coleccionables para que cada visita durante esta temporada tenga un toque conmemorativo.

Con la rápida respuesta de los consumidores y el interés que ha despertado en redes sociales, la Eagle Cup ya se perfila como uno de los productos promocionales más exitosos de Dunkin’ en lo que va del año.

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