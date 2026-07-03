Ferry de Staten Island suspenderá servicio por el 4 de Julio: horarios, cierres y alternativas para moverse en NYC

Quienes planean desplazarse entre Staten Island y Manhattan durante las celebraciones del 4 de julio deberán reorganizar sus planes. El Staten Island Ferry, uno de los servicios de transporte más utilizados y completamente gratuito de Nueva York, tendrá suspensiones en su servicio debido a las medidas de seguridad implementadas para los eventos del 250 aniversario de EE.UU.

La ciudad de Nueva York se prepara para un fin de semana histórico con desfiles de embarcaciones, sobrevuelos militares, fuegos artificiales y la llegada de más de 48 buques de la Marina que navegarán por el río Hudson. Como consecuencia, la Guardia Costera ordenó restricciones de navegación que afectarán directamente la operación de los ferris.

Así funcionará el Staten Island Ferry el 4 de Julio

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) informó que el viernes 3 de julio, el Staten Island Ferry operará con un horario especial de fin de semana, ofreciendo salidas cada 30 minutos.

Sin embargo, el sábado 4 de julio las modificaciones serán mucho más amplias. El servicio permanecerá suspendido entre las 8:00 a.m. y la 1:30 p.m. (ET); mientras que por la tarde, funcionará con una frecuencia reforzada, con embarcaciones saliendo cada 20 minutos entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Posteriormente, el ferry volverá a detener operaciones desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. para permitir el desarrollo seguro de los espectáculos programados en el puerto de Nueva York.

Las autoridades advirtieron que estos horarios podrían modificarse ligeramente si la Guardia Costera emite nuevas instrucciones relacionadas con el tránsito marítimo. Cualquier cambio será comunicado en las terminales y mediante los canales oficiales del NYC DOT.

Cabe recordar que el Staten Island Ferry conecta Whitehall Terminal, en el Bajo Manhattan, con St. George Terminal, en Staten Island. El trayecto dura aproximadamente 25 minutos en cada dirección y continúa siendo gratuito durante todo el año.

NYC Ferry también tendrá fuertes afectaciones

Las restricciones no se limitan al Staten Island Ferry. El sistema NYC Ferry también sufrirá importantes interrupciones durante el fin de semana festivo.

El viernes 3 de julio, entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. (ET), quedarán suspendidas todas las paradas de las rutas East River A, East River B, Astoria y South Brooklyn debido al desfile de grandes veleros que recorrerá el East River.

Durante ese mismo periodo, la ruta Rockaway-Soundview omitirá las estaciones Ferry Point Park, Soundview, East 90th Street y Stuyvesant Cove, aunque continuará prestando servicio hacia Wall Street/Pier 11, Sunset Park y Rockaway.

Las restricciones serán aún mayores el sábado 4 de julio. La ruta hacia St. George y el servicio de transporte hacia Governors Island permanecerán completamente suspendidos durante toda la jornada. Además, el resto de las rutas de NYC Ferry dejarán de operar a partir de las 3:00 p.m., cuando comiencen las medidas de seguridad para los espectáculos en el puerto.

Las autoridades también anticipan mayor presencia policial, controles de seguridad y grandes concentraciones de personas en los embarcaderos hasta el 9 de julio, ya que varios muelles servirán como puntos de atraque para embarcaciones militares estadounidenses e internacionales.

Alternativas para trasladarse

Ante las interrupciones del servicio marítimo, las autoridades recomiendan evitar el uso del automóvil debido a la congestión vehicular que se espera en distintos sectores de la ciudad.

Como alternativa, la MTA reforzará varias rutas de autobuses que conectan Staten Island con Manhattan. Se incrementará el servicio en las líneas exprés SIM1C, SIM3C, SIM4C y SIM33C, mientras que las rutas locales S53 y S79 SBS también contarán con unidades adicionales para absorber la demanda de pasajeros.

Los autobuses exprés mantendrán su tarifa habitual de $7.25 dólares, mientras que los servicios locales seguirán costando 3 dólares.

Las autoridades aconsejan a quienes tengan previsto asistir a los festejos o utilizar alguno de los servicios de ferry consultar las actualizaciones antes de salir de casa, llegar con tiempo adicional y considerar rutas alternativas, ya que las restricciones de navegación y las medidas de seguridad podrían provocar cambios de última hora durante uno de los fines de semana con mayor movimiento del año en Nueva York.

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