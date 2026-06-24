Mundial 2026: Shakira presume cómo su hijo Milán se sabe todos los campeones en cada edición

Si algo debe haber aprendido Shakira es de fútbol, luego de haber tenido (hasta 2022) 11 años de relación con el exdefensor español Gerard Piqué y, más allá de eso, debe saber bastante sobre los mundiales, debido a que es la encargada de ser parte de tres temas oficiales del evento internacional (2010, 2014 y 2026).

No obstante, mediante una historia compartida a través de su cuenta personal de Instagram este martes y replicada por el portal Marko en Todo, la cantante colombiana dejó claro que no es la única en su entorno cercano interesada en el fútbol y presumió a su hijo mayor, Milán, mencionando a todos los campeones del mundo, torneo por torneo, demostrando que es un fiel seguidor del Mundial de selecciones y amante de su historia.

Milán se sabe cada uno de los campeones del mundo

En las imágenes, se aprecia a la intérprete de “Dai Dai” abrazando a su hijo mientras le iba preguntando el monarca de cada edición mundialista desde 1930 hasta 2022, y la seguridad con la que su hijo respondió cada año dejó a todos sus fanáticos sorprendidos, por su capacidad de retención y amor hacia la investigación sobre este torneo.

Aunque se saltó justamente la que pudiera ser la más importante para ellos, la de su país, España, en 2010 y adelantó un par de campeones al final, la capacidad intelectual de Milán con apenas 13 años se está volviendo tendencia a través de las redes sociales, principalmente porque demuestra que le apasiona mucho el fútbol y su historia, demostrando que no practica este deporte solamente por seguir un patrón.

Shakira estrena “Dai Dai” en español

Entre el buen accionar de Colombia con su segunda victoria y los récords que siguen rompiendo las grandes figuras presentes en la Copa del Mundo, Shakira encontró otro motivo para celebrar. Ahora, es un hecho la llegada de la versión en español de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026.

La colombiana realizó el estreno este martes 23 de junio luego del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. El anuncio fue compartido a través de sus redes sociales previamente.

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