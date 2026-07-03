Travis Kelce reacciona a las fotos hechas con IA de su boda con Taylor Swift

El futbolista Travis Kelce reaccionó a la imagen hecha con inteligencia artificial de su boda con la cantante Taylor Swift, la boda más esperada del año en Estados Unidos.

El cómico Bert Kreischer publicó en Instagram una imagen hecha con IA en la que apareció como invitado en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento que se celebrará en el Madison Square Garden este viernes.

En la imagen, Kreischer aparece con una cara de desconcierto mientras posa junto a Kelce y Swift. El comediante escribió: “El momento en que @jason.kelce me llamó a la barra para un shot”, en referencia a Jason Kelce, hermano de Travis.

Aunque a muchas personas no se sienten cómodas con el uso de la inteligencia artificial generativa, Travis Kelce no tardó en responder a la publicación del comediante con cuatro emojis de risas.

Un usuario respondió al comentario de Travis Kelce diciendo: “Amigo, prepárate para tu boda, ¿qué haces aquí dándole like a publicaciones? No hagas esperar a Tay Tay”.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados del año en la industria del entretenimiento. La estrella pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se comprometieron en agosto de 2025 y casi un año después llegarán al altar.

La pareja se casará en el Madison Square Garden en Nueva York. Según reportes, la pareja realizó una cena de ensayo íntima el jueves y este viernes será la celebración principal de la boda.

De acuerdo con Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron tener una ceremonia privada en Tennessee donde celebraron su boda civil. De acuerdo con el mencionado medio, para la pareja era importante tener una ceremonia privada y lo que habrá este viernes en el Madison Square.

De acuerdo con Daily Mail, hicieron que sus invitados firmaran acuerdo de confidencialidad y las invitaciones tienen marcas de agua para rastrear su origen. De esta manera, la famosa pareja está protegiendo su privacidad en este importante momento de sus vidas.

También se informó que dentro de Madison Square Garden se habría montado un “castillo de princesa” para la boda.

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